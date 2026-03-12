Bologna-Roma per salvare l’Italia: c’è solo una possibilità per portare più squadre in Europa

Il derby italiano di Europa League e il ranking Uefa

L’1-6 dell’Atalanta contro il Bayern ha già richiuso in un cassetto le speranze italiane di avere un posto in più (la 5ª in A) nella prossima Champions. Con l’Inghilterra già in fuga, saranno Germania e Spagna a contendersi l’ultimo extra slot. L’unica chance di aumentare il contingente resta, appunto, l’Europa League: chi alzerà il trofeo il 20 maggio a Istanbul avrà il diritto di partecipare alla competizione regina a prescindere dall’esito del campionato. Il derby fratricida contrappone due delle migliori scuole tecniche del momento: i duelli di Gian Piero, il camaleontismo di Vincenzo, la difesa a tre del primo e la linea a quattro del secondo sono tutte chiavi tattiche di una sfida in cui conteranno soprattutto le dinamiche motivazionali. Rossoblù e giallorossi si conoscono talmente bene da non avere più trappole da innescare né jolly da calare. Duecento giorni fa, alla prima di campionato, Gasp vinse con Wesley. Il brasiliano giocherà anche stasera, ma adesso lo conoscono tutti. Malen da una parte e Castro dall’altra saranno i due riferimenti offensivi, gli unici a dirla tutta. Il Bologna ha solo l’Europa per la svolta trovandosi 8° a -12 dalla zona Champions, la Roma non può permettersi di cadere proprio nella settimana in cui ha perso l’occasione di andare in fuga sulla Juve e s’è vista agganciare dal Como che fra tre giorni affronterà. Chi dovesse uscire dalla coppa, rischierebbe di veder crollare un castello di certezze nel giro di 180 minuti.