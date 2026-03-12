Gasperini non ce la fa più in conferenza: "Basta domande su Pellegrini, calmatevi..."
INVIATA A BOLOGNA - Gian Piero Gasperini è nettamente sollevato. Sa che la Roma, parole sue, in questo momento è "rabberciata", e per questo il pareggio di Bologna è oro. Si deciderà tutto al ritorno, tra una settimana, con la speranza "di recuperare qualcuno". Nel frattempo fa muro con i suoi, a partire da Lorenzo Pellegrini, oggi autore del gol del pareggio. A domanda sulla sua prestazione, in conferenza, Gasperini sbotta: "Gioca bene e male come tutti. Ma basta domande su di lui, ogni volta, calmatevi".
Gasperini: cosa ha detto in tv dopo Bologna - Roma
Andando sulla partita, Gasperini analizza: "Loro l'hanno messa molto sulla fisicità, un po’ come a Genova. Su queste palle lunghe, non sempre riuscivamo ad avere la meglio. Avevano più forza loro. Poi ci siamo adattati meglio e abbiamo creato un paio di situazioni pericolose nel secondo tempo. Eravamo un pochino sotto in questo tipo di partita, rispetto a loro, in un ambiente in cui lo stadio ha inevitabilmente condizionato. La posizione di Bernardeschi? Gioca sempre in quella zona, poi ha fatto ottime cose, ma il Bologna ha giocatori forti. Devo dire che poi il risultato è giusto così, perché anche noi abbiamo avuto parecchio azioni pericolose. Le seconde palle ormai sono diventate determinanti, perche queste pressioni molto alte che ormai fanno in tanti, ti costringono spesso a giocare con la palla lunga, perché sono troppo alti e si finisce per giocare questo calcio-rugby. Lanci lunghi e seconde palle per costruire occasioni da gol. Credo sia una cosa più di stagione, poi quando cambieranno un po’ i climi, negli ultimi 20-30 minuti si comincerà a giocare un calcio più palleggiato. Il ritorno? L’aspetto tecnico diventa molto più difficile nella costruzione, noi abbiamo una struttura molto giovane in campo, quindi qualche deficit di forza lo possiamo concedere, poi nei 90 minuti siamo venuti fuori bene".
Gasperini: "Campo difficile". Poi la frecciata all'arbitro
"A Roma - dice ancora Gasp - sarà una partita decisiva, però tutte e due le squadre hanno la capacità di avere una partita diversa. Credo che abbiamo creato 4-5 occasioni, se non di più. Qui non è questione di sfrontatezza, ma che c’è anche un avversario di mezzo. Non la considero assolutamente negativa come prestazione. Giocavamo in un fattore campo difficile, dove qualunque situazione era chiaramente amplificata, quindi probabilmente non sarà possibile questo tipo di comportamento nel nostro stadio. Dovrà necessariamente essere un po’ più equilibrato e costruire delle situazioni sotto l’aspetto tecnico come sappiamo fare”
Gasperini in conferenza, tutte le sue parole
"La squadra sempre positiva, ha qualche cartuccia in più per poter recuperare, ma non è mai stato un problema caratteriale. Abbiamo qualche giocatore fuori in difesa, Ghilardi ha fatto un’ottima partita, Celik ora va meglio sulla fascia, siamo un po’ rabberciati, però per il ritorno, se non succede niente, ci siamo tutti”. Compresi Koné e Soulé: “Difficile per Soulé fare una previsione, realisticamente tornerà dopo la sosta. Manu ci mette un po’ di più a recuperare dalla domenica per il giovedì, era rischioso metterlo, non era un guaio muscolare ma abbiamo preferito così”.
"I tifosi? Si sentivano, non erano tanto pochi, li ho sentiti. Giovedì avremo il nostro stadio. L’arbitro ha concesso molto, il Bologna lo ha sfruttato, per il ritorno sarà difficile che passi tutto quello che è passato questa sera".
Su Zaragoza: “Questo tipo di partita non è il massimo per lui, ma la stagione è lunga, nei 20’ finali, quando scendono le aggressività, può diventare molto utile. Robinio Vaz è entrato bene”. Su El Aynaoui: "Con la Coppa d'Africa succedono queste cose, non è lo stesso di prima della competizione. Ma il ragazzo è ottimo, serio, dobbiamo solo avere un po' di pazienza".
Il gol da rivedere? “Non capisco, sarebbe stato veramente difficile toglierlo”.
Infine: "Basta domande su Pellegrini, calmatevi con lui".
