Gasperini non ce la fa più in conferenza: "Basta domande su Pellegrini, calmatevi..."

"La squadra sempre positiva, ha qualche cartuccia in più per poter recuperare, ma non è mai stato un problema caratteriale. Abbiamo qualche giocatore fuori in difesa, Ghilardi ha fatto un’ottima partita, Celik ora va meglio sulla fascia, siamo un po’ rabberciati, però per il ritorno, se non succede niente, ci siamo tutti”. Compresi Koné e Soulé: “Difficile per Soulé fare una previsione, realisticamente tornerà dopo la sosta. Manu ci mette un po’ di più a recuperare dalla domenica per il giovedì, era rischioso metterlo, non era un guaio muscolare ma abbiamo preferito così”.

"I tifosi? Si sentivano, non erano tanto pochi, li ho sentiti. Giovedì avremo il nostro stadio. L’arbitro ha concesso molto, il Bologna lo ha sfruttato, per il ritorno sarà difficile che passi tutto quello che è passato questa sera".

Su Zaragoza: “Questo tipo di partita non è il massimo per lui, ma la stagione è lunga, nei 20’ finali, quando scendono le aggressività, può diventare molto utile. Robinio Vaz è entrato bene”. Su El Aynaoui: "Con la Coppa d'Africa succedono queste cose, non è lo stesso di prima della competizione. Ma il ragazzo è ottimo, serio, dobbiamo solo avere un po' di pazienza".

Il gol da rivedere? “Non capisco, sarebbe stato veramente difficile toglierlo”.

Infine: "Basta domande su Pellegrini, calmatevi con lui".