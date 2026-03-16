La Roma prepara la coreografia show contro il Bologna: cosa chiede la Curva Sud al resto dello stadio

Il comunicato della Curva Sud: "Coloremo lo stadio"

I sostenitori giallorossi stanno preparando una coreografia show ed hanno invitato tutti i tifosi a "far capire agli avversari cosa vuol dire il fattore campo". In un comunicato apparso sui social i tifosi della Roma ricordano che "giovedì ci attende un'altra sfida importante: contro il Bologna ci giochiamo una parte fondamentale della stagione. E' il momento di tornare a far capire agli avversari cosa significa il fattore campo e cosa vuol dire venire a giocare all'Olimpico. Realizzeremo l'ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista... invitiamo quindi tutti i tifosi che assisteranno alla partita in Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Tevere e Monte Mario, a portare la propria bandiera. Insieme alla coreografia che verrà realizzata in Curva Sud e Distinti Sud, coloreremo tutto lo stadio e spingeremo la Roma verso la vittoria".