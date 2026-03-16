La Roma prepara la coreografia show contro il Bologna: cosa chiede la Curva Sud al resto dello stadio
I tifosi della Roma si preparano per la sfida contro il Bologna, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In un momento delicato della stagione, dopo le due sconfitte in campionato (contro Genoa e Como) e dopo il pareggio raggiunto al Dall'Ara nel secondo tempo, la sfida europea rappresenta un bel viatico per la stagione giallorossa.
Gasperini prepara Roma-Bologna
La squadra di Gasperini cercherà di ritrovare in Europa League una risposta importante in vista del finale di stagione. La sfida con i rossoblù di Italiano vale la qualificazione ai quarti di finale della competizione continentale e una bella fetta di credibilità. Gasperini sta preparando la gara tra numerose difficoltà e nell'emergenza: i tifosi sono pronti a stringersi intorno alla squadra e a trascinarla nel corso dei novanta minuti.
Il comunicato della Curva Sud: "Coloremo lo stadio"
I sostenitori giallorossi stanno preparando una coreografia show ed hanno invitato tutti i tifosi a "far capire agli avversari cosa vuol dire il fattore campo". In un comunicato apparso sui social i tifosi della Roma ricordano che "giovedì ci attende un'altra sfida importante: contro il Bologna ci giochiamo una parte fondamentale della stagione. E' il momento di tornare a far capire agli avversari cosa significa il fattore campo e cosa vuol dire venire a giocare all'Olimpico. Realizzeremo l'ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista... invitiamo quindi tutti i tifosi che assisteranno alla partita in Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Tevere e Monte Mario, a portare la propria bandiera. Insieme alla coreografia che verrà realizzata in Curva Sud e Distinti Sud, coloreremo tutto lo stadio e spingeremo la Roma verso la vittoria".
I tifosi della Roma si preparano per la sfida contro il Bologna, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In un momento delicato della stagione, dopo le due sconfitte in campionato (contro Genoa e Como) e dopo il pareggio raggiunto al Dall'Ara nel secondo tempo, la sfida europea rappresenta un bel viatico per la stagione giallorossa.
Gasperini prepara Roma-Bologna
La squadra di Gasperini cercherà di ritrovare in Europa League una risposta importante in vista del finale di stagione. La sfida con i rossoblù di Italiano vale la qualificazione ai quarti di finale della competizione continentale e una bella fetta di credibilità. Gasperini sta preparando la gara tra numerose difficoltà e nell'emergenza: i tifosi sono pronti a stringersi intorno alla squadra e a trascinarla nel corso dei novanta minuti.