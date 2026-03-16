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lunedì 16 marzo 2026
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Caicedo non si contiene, lo sfottò alla Roma è virale: "Malen malen, mentre la Lazio..."

L'ex attaccante biancoceleste prende in giro i giallorossi dopo la sconfitta contro il Como: i dettagli
2 min
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Felipe Caicedo è ormai un ex attaccante. Da qualche mese ha appeso le scarpette al chiodo, dopo aver girato mezzo mondo, giocando praticamente ovunque, dalla Spagna all'Italia, dall'Inghilterra alla Russia, dalla Svizzera al Portogallo, con qualche parentesi in Medio Oriente. Ma è rimasto legato a due realtà, in cui ha trascorso più stagioni: l'Espanyol e appunto la sua Lazio. La Pantera, così veniva soprannominato Caicedo, nella giornata di ieri ha seguito le partite di Roma e dei biancocelesti, affidando al suo profilo X dei commenti particolari, che sono diventati virali sui social. 

Caicedo e il commento su Roma e Lazio diventa virale

"Malen Malen", ha scritto Caicedo in riferimento alla sconfitta della Roma, rimontata dal Como dopo il gol su rigore dell'attaccante olandese. Non contento, durante Lazio-Milan, ha aggiunto: "Il primo tempo di Gabarron (Patric) che senso ha? Sarri è un genio". E ancora: "Noi Bene Bene". Un gioco di parole per festeggiare il successo di misura dei biancocelesti nel big match dell'Olimpico. 

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