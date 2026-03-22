Gasperini, nessuna intervista dopo la vittoria con il Lecce: il motivo

Respirare. Andare alla sosta con gli stessi punti della Juventus e a meno tre dal Como. Resistere e sperare di recuperare qualcuno nelle prossime due settimane. Era l'obiettivo della Roma di Gasperini, centrato con i tre punti contro il Lecce. Una vittoria firmata Robinio Vaz, schierato dal tecnico nel secondo tempo e capace di sbloccare una gara ruvida, ostica, in cui la Roma aveva davvero tutto da perdere. Gasperini lo sa. Così come sa che la Roma, di fatto, è sesta, ma alla Champions può crederci. Non lo ha detto, però, dopo la vittoria con i salentini. Il motivo? Nessuna polemica. Il club giallorosso ha fatto sapere che non ci sarà nessuna intervista per un abbassamento di voce.