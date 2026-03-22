Roma-Lecce diretta Serie A: segui la sfida tra Gasperini e Di Francesco LIVE

Dopo l'eliminazione dall'Europa League contro il Bologna agli ottavi, la Roma torna in campo allo stadio Olimpico per la 30esima giornata di Serie A . L'avversario è il Lecce allenato dall'ex Eusebio Di Francesco nell'anticipo della domenica delle 18. Sfida importantissima per i giallorossi che sono scivolati al sesto posto in classifica con 51 punti e in caso di vittoria aggancerebbero comunque la Juventus in quinta posizione, ferma a 54 dopo il pareggio per 1-1 con il Sassuolo. Per i salentini invece in palio ci sono punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, visto il quartultimo posto a quota 27 punti a parimerito con la Cremonese. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

L'arbitro del match è Juan Luca Sacchi, con Baccin ie Zingarelli assistenti. Il IV Uomo sarà Massimi, il Var Ghersini e l'AVar Abisso

17:58

Tutto pronto all'Olimpico

Squadre in campo per l'Inno della Serie A

17:57

Roma favorita

Da una parte il Lecce è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su calcio piazzato (52% - 11/21), dall'altra la Roma è la formazione che ha subito più reti in % su calcio da fermo (52% - 12/23). Dopo aver perso la prima gara casalinga contro il Lecce in Serie A (2-3 il 20 aprile 1986), la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 18 sfide interne contro i salentini nel torneo, vincedone ben 16 (2N). In totale, in questi 19 confronti i capitolini hanno realizzato ben 50 reti (2.6 di media).

17:50

Un Lecce dai tanti volti

Le ultime sette reti del Lecce in Serie A sono state realizzate da sette calciatori diversi: Banda, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Stulic e Siebert. In più, tra i giocatori dell'attuale rosa del Lecce nessuno ha mai segnato contro la Roma in campionato

17:45

Hermoso: "Situazioni che generano tristezza"

"L’eliminazione dall’Europa è ancora fresca. Come si riparte? Credo che, in generale, nella vita ci siano situazioni che non sono le migliori e che spesso generano tristezza, perché ovviamente speri sempre di fare meglio o di avere l’opportunità di andare avanti nella competizione. Però è così: ci sono momenti in cui, nonostante tutto, non si riesce a ottenere quello che si vuole. Il calcio però va avanti, così come la Roma e la squadra. Ci sarebbe piaciuto arrivare più lontano, avevamo questa ambizione, ma ora dobbiamo guardare avanti. Ci restano nove partite, dobbiamo continuare a lottare, seguire il nostro percorso e cercare di conquistare un posto nelle competizioni europee. L'obiettivo? Sì, assolutamente. È la vita, è il calcio: non sempre si riesce a fare ciò che si vorrebbe. Ma l’obiettivo del gruppo è guardare avanti, continuare a lottare e inseguire un posto in Europa", ha concluso lo spagnolo

17:40

Hermoso: "Sfide importanti ancora da raggiungere"

"La situazione non è delle migliori, no? Perché ovviamente la squadra si aspettava di superare questo turno di competizione europea. Credo che stiamo attraversando un momento in cui ogni dettaglio ci sta penalizzando molto. Una cosa che prima non ci succedeva, ora stiamo vivendo questa situazione. Però, beh, abbiamo nove partite davanti. Una sfida importante per fare molti punti nel resto della stagione e raggiungere il nostro obiettivo, che deve essere ambizioso. Ecco, in questo cammino siamo, no? Cercando di ribaltare la situazione, che è complessa, non è quella che ci piacerebbe avere in questo momento della stagione. Però, comunque, ci sono sfide importanti da affrontare per raggiungere qualcosa per cui abbiamo lottato per tutta la stagione. Il pareggio della Juventus vi dice che c'è ancora speranza? Ovviamente si vede che il campionato è molto equilibrato e ci sono molte squadre che lottano per le posizioni in Europa. Ecco, credo che questo sia bello, no? Fa bello anche il campionato, rende bello il fatto che il calcio sia così. Quindi, noi dovremo fare il nostro percorso per cercare di esserci", così lo spagnolo giallorosso

17:35

Massara sul calendario della Serie A

"Il tema del calendario è critico, non si riesce a trovare date ed è difficile trovare spazi anche se siamo tutti d'accordo che qualificarsi ai mondiali è chiave per tutto il momento. Questo tema riguarda anche il numero di squadre in Serie A"

17:30

Massara: "Vincere dopo l'eliminazione in Europa League"

"Volontà ripartire subito dopo l'eliminazione in Europa League e trasformare la delusione in energia positiva, così da chiudere in crescendo e tornando a vincere come abbiamo fatto in questa maggior parte della stagione. Pisilli ed El Aynaoui? Sono due giocatori forti, sui quali puntiamo molto e che hanno fatto bene entrambi. Neil soprattutto nella parte prima parte della stagione e poi a livello internazionale, come miglior giocatore della Coppa d'Africa. Emergenza attaccanti? Davanti purtroppo molti infortunati, che vengono a mancare. È vero che questo è un aspetto sul quale riflettere, perché effettivamente proprio nel momento in cui davanti abbiamo molti infortunati, quattro giocatori titolari che vengono a mancare, in realtà poi abbiamo trovato una maggiore prolificità, anche l'arrivo di Malen ha molto aiutato, e invece abbiamo perso un po' di quella solidità difensiva. Però non ridimensionerei questo cambiamento al solo aspetto dei difensori, ma riguarda tutta una fase di squadra che ha evidentemente sofferto un po' di più. È un aspetto sul quale il mister sta lavorando per cercare di ritrovare quella capacità di non subire gol che ci ha accompagnato per lunghissimi tratti della stagione", così il ds della Roma

17:20

Roma vs Lecce, i precedenti

Nelle 19 partite casalinghe giocate contro il Lecce in Serie A, la Roma ha segnato almeno due gol in ben 17 di queste; fanno eccezione l’1-1 dell’ottobre 1988 e il successo per 1-0 del febbraio 2001. Il club di Trigoria è rimasto a secco di gol soltanto in una delle ultime 25 partite di campionato disputate contro il club salentino in Serie A, ovvero nel pareggio senza reti del 1° aprile 2024

17:15

Bomber Ndicka

Evan Ndicka è andato a segno in tutte le ultime tre presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcun centro nelle 83 precedenti; l'unico difensore che ha trovato il gol in quattro gare di fila nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A è stato Christian Terlizzi, tra agosto e settembre 2005 con il Palermo

17:10

Lecce in "svantaggio"

Nel 2026 il Lecce è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in Serie A: ben 11 - al terzo posto troviamo la Roma con 7 (al pari di Genoa e Udinese), a quota 8 invece il Bologna. Nel periodo, i salentini sono anche una delle due formazioni a non aver recuperato alcun punto dopo essere andate sotto nel punteggio, insieme alla Cremonese - mentre la Roma solo uno

17:00

La Roma in discesa

La Roma ha perso gli ultimi due match di campionato e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila con un singolo allenatore in Serie A risale al periodo tra giugno e luglio 2020, con Paulo Fonseca alla guida (contro Milan, Udinese e Napoli in quel caso). E i romanisti hanno perso 10 delle 29 partite di questo campionato (16V, 3N), già una sconfitta in più di quelle registrate nell'intera scorsa stagione di Serie A (9 in 38 giornate - 20V, 9N)