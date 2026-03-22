Mancini fuori in Roma - Lecce per un problema al polpaccio: come sta e cosa succede con la Nazionale
La Roma, certamente. Ma anche, se non soprattutto, la Nazionale. Gianluca Mancini è stato sostituito al 45' di Roma - Lecce, al suo posto Ghilardi. Le telecamere lo hanno inquadrato mentre in panchina, con il dottor Petrucci, si toccava il polpaccio. Un problema che il difensore centrale si porta dietro già da qualche giorno: ha stretto i denti in coppa e in campionato, oggi ha però alzato bandiera bianca dopo un tempo. Da valutare, adesso, le sue condizioni in vista della convocazione in Nazionale. Si capirà di più nelle prossime ore ma, considerando il carattere del giocatore e il suo attaccamento alla maglia azzurra, Mancini farà di tutto per recuperare ed essere a disposizione di Gattuso.
Italia, i convocati per l'Irlanda del Nord
Questi i convocati di Gattuso per l'Irlanda del Nord e, si spera, Galles o Bosnia. Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli). Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli). Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle). Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
Da valutare Scamacca e Bastoni, difensore come Mancini. Un problema non da poco per Gattuso.