Mancini fuori in Roma - Lecce per un problema al polpaccio: come sta e cosa succede con la Nazionale

La Roma, certamente. Ma anche, se non soprattutto, la Nazionale. Gianluca Mancini è stato sostituito al 45' di Roma - Lecce, al suo posto Ghilardi. Le telecamere lo hanno inquadrato mentre in panchina, con il dottor Petrucci, si toccava il polpaccio. Un problema che il difensore centrale si porta dietro già da qualche giorno: ha stretto i denti in coppa e in campionato, oggi ha però alzato bandiera bianca dopo un tempo. Da valutare, adesso, le sue condizioni in vista della convocazione in Nazionale. Si capirà di più nelle prossime ore ma, considerando il carattere del giocatore e il suo attaccamento alla maglia azzurra, Mancini farà di tutto per recuperare ed essere a disposizione di Gattuso.