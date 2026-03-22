Lo striscione della Curva Sud alla Roma dopo il flop in Europa League: cosa c'è scritto e l'accoglienza dell'Olimpico

La Curva Sud traccia la strada, il resto dell'Olimpico segue. Prima notizia: per Roma - Lecce sono stati venduti oltre 60mila biglietti, a parte qualche fisiologica defezione ci sono tutti. E non era scontato. Seconda notizia: nessuna contestazione, al momento della lettura delle formazioni non ci sono state ovazioni, ma neppure fischi. Qualche timido applauso. Poi però, quando la partita inizia, la Curva Sud canta. Sostegno. Forte e chiaro. Nonostante il flop in Europa League. Terza notizia: la Sud, cuore del tifo giallorosso, ha esposto uno striscione eloquente prima della partita.