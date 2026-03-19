Roma-Bologna diretta Europa League: segui la sfida tra Gasperini e Italiano agli ottavi LIVE
Una dentro e una fuori. Al termine di questo ottavo di finale, un'italiana continuerà il suo percorso in Europa League, mentre l'altra saluterà la competizione. Ultimi 90 minuti (più eventuali supplementari o calci di rigore) per scoprire il destino della Roma di Gasperini e del Bologna di Italiano. Si riparte dopo l'1-1 dell'andata, con Pellegrini a rispondere al vantaggio di Bernardeschi, quindi si deciderà tutto stasera all'Olimpico senza gol di scarto di cui tener conto. Fischio d'inizio alle ore 21, l'attesa è alle stelle: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:37
Malen: "Dobbiamo vincere assolutamente"
"Il Bologna è una bella squadra, tosta. Ma noi siamo entusiasti, non vediamo l'ora di scendere in campo. In alcune partite avremmo potuto fare meglio, ma oggi è da vincere assolutamente: è da dentro o fuori". Così Malen nel pre-partita.
20:24
La Roma entra in campo per il riscaldamento
Anche la Roma entra in campo per il riscaldamento pre-partita, accolta dal boato del pubblico.
20:22
Di Vaio: "Bernardeschi può trascinare i suoi compagni"
"È un bellissimo viaggio, queste partite per noi sono motivo di crescita. Dobbiamo dare il massimo come già fatto all'andata. Coppa Italia? Rivivere quelle emozioni sarebbe meraviglioso. Bernardeschi? Ha un'esperienza importante in queste partite, può trascinare i suoi compagni. Saremo messi sotto pressione dalla Roma che è forte". Queste le parole del ds rossoblù Di Vaio nel pre-partita. Intanto il Bologna entra in campo.
20:17
Massara: "Abbiamo fiducia, l'Europa League non è un'ossessione"
"Questo è uno stadio che spinge forte, c'è una grande atmosfera e sarà un bellissimo evento. Non vediamo l'ora di vivere questa partita. Europa League? Non la definirei ossessione ma una forte ambizione, è un traguardo al quale vogliamo ambire. Io penso che questa sera ci sarà una forte motivazione con una forte spinta del pubblico. Partita con molte insidie ma abbiamo fiducia. Dai giocatori più esperti ci aspettiamo il ruolo di guida in queste notti". Così il ds giallorosso Massara nel pre-partita.
20:15
Bologna, Italiano si affida al tridente Bernardeschi-Castro-Rowe
Sarà il tridente Bernardeschi-Castro-Rowe a guidare l'attacco rossoblù, lo stesso della sfida d'andata che arrivò al gol dell'ex Juve su assist del francese.
20:10
Roma, Cristante a supporto di El Shaarawy e Malen
Non c'è il nome di Pellegrini tra i titolari giallorossi: Lorenzo partirà dalla panchina. In campo ci sono Pisilli e Koné a centrocampo, con Cristante che andrà a supporto della coppia d'attacco formata da El Shaarawy e Malen. Queste le scelte di Gasperini per la sfida decisiva all'Olimpico.
20:00
Roma-Bologna, un'ora al fischio d'inizio: cresce l'attesa
L'Olimpico inizia a riempirsi, le squadre si preparano per il riscaldamento dopo che le formazioni ufficiali sono state annunciate. Cresce l'attesa per la sfida di ritorno del derby italiano in Europa League: Roma-Bologna inizierà tra un'ora.
19:49
Bologna, la formazione ufficiale di Italiano
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Vitík, Lucumí, Zortea; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Heggem, Casale, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Sohm, Orsolini, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Italiano.
19:47
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Angeliño, Rensch, El Aynaoui, Pellegrini, Zaragoza, Vaz. Allenatore: Gasperini.
19:45
Gasperini contro Italiano: i numeri delle sfide tra i due allenatori
Il bilancio delle sfide tra Gasperini e Italiano vede in vantaggio quest'ultimo: sette vittorie per Vincenzo, quattro pareggi e cinque successi per Gian Piero.
19:40
Roma, Malen è troppo solo: i numeri spiegano tutto
Ci sarà nuovamente Malen a guidare l'attacco giallorosso per la sfida contro il Bologna. L'impatto dell'olandese, fin qui, è stato molto positivo. Ma nonostante le sue giocate e i suoi gol, ci sono dei numeri che testimoniano come il problema in attacco sia più grave che mai. LEGGI TUTTO
19:35
Roma-Bologna, statistiche e curiosità sulla sfida
Numeri, dati e curiosità su Roma-Bologna, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.
19:30
Roma-Bologna, quanto vale l'accesso ai quarti: i guadagni dall'Europa League
Il Bologna ha fin qui incassato 4,8 milioni di euro tra i risultati nella fase a classifica più i bonus per il piazzamento e per il passaggio del turno, mentre la Roma invece ha accumulato un montepremi da 6,9 milioni. E ce ne sono ancora tanti altri in palio approdando ai prossimi turni dell'Europa League: ecco tutte le cifre. LEGGI QUI
19:25
Roma, ancora out Soulé: la lista di Gasperini
Dalla lista dei convocati di Gasperini per la sfida contro il Bologna, risalta l'assenza di Soulé: l'argentino ancora non ce la fa, ecco le sue condizioni. LEGGI TUTTO
19:19
Roma chiamata a riscattarsi dopo il ko con il Como
Situazione opposta in casa giallorossa, dove c'è da riscattare il duro ko contro il Como che ha complicato la corsa al quarto posto per la Champions League. La Roma di Gasperini dovrà reagire e potrà farlo davanti ai suoi tifosi, cercando di continuare il percorso europeo dopo le recenti delusioni in campionato.
19:16
Bologna in campo dopo la vittoria contro il Sassuolo
I rossoblù di Italiano tornano in campo dopo aver battuto il Sassuolo in campionato, con 3 punti utili per continuare a scalare la classifica verso le zone alte. Un'iniezione di fiducia importante per il Bologna, che si giocherà il tutto per tutto stasera all'Olimpico.
19:14
Roma-Bologna, le probabili formazioni di Gasperini e Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, Wesley, Cristante, El Shaarawy; Malen.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Angeliño, Rensch, El Aynaoui, Pellegrini, Zaragoza, Vaz. Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Heggem, Casale, Zortea, Moro, Odgaard, Sohm, Orsolini, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Italiano.
19:12
Roma-Bologna, il secondo atto del derby italiano in Europa League
Si torna in campo dopo l'1-1 al Dall'Ara, con il Bologna in vantaggio grazie alla rete di Bernardeschi e la risposta di Pellegrini a tenere il punteggio in parità. Secondo atto del derby italiano agli ottavi di finale di Europa League: si decide tutto all'Olimpico.
19:10
Roma-Bologna, è la resa dei conti: si decide tutto all'Olimpico
Novanta minuti più eventuali supplementari o calci di rigore. Si deciderà tutto sul prato dell'Olimpico: una tra Roma e Bologna andrà avanti ai quarti di Europa League, mentre l'altra sarà eliminata. Attesa alle stelle per il fischio d'inizio alle ore 21. Aggiornamenti e notizie in tempo reale, dal pre-partita fino al post-match, sul corrieredellosport.it
Stadio Olimpico - Roma