Roma-Bologna diretta Europa League: segui la sfida tra Gasperini e Italiano agli ottavi LIVE

Una dentro e una fuori. Al termine di questo ottavo di finale, un'italiana continuerà il suo percorso in Europa League , mentre l'altra saluterà la competizione. Ultimi 90 minuti (più eventuali supplementari o calci di rigore) per scoprire il destino della Roma di Gasperini e del Bologna di Italiano . Si riparte dopo l'1-1 dell'andata , con Pellegrini a rispondere al vantaggio di Bernardeschi, quindi si deciderà tutto stasera all'Olimpico senza gol di scarto di cui tener conto. Fischio d'inizio alle ore 21 , l'attesa è alle stelle: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:37

Malen: "Dobbiamo vincere assolutamente"

"Il Bologna è una bella squadra, tosta. Ma noi siamo entusiasti, non vediamo l'ora di scendere in campo. In alcune partite avremmo potuto fare meglio, ma oggi è da vincere assolutamente: è da dentro o fuori". Così Malen nel pre-partita.

20:24

La Roma entra in campo per il riscaldamento

Anche la Roma entra in campo per il riscaldamento pre-partita, accolta dal boato del pubblico.

20:22

Di Vaio: "Bernardeschi può trascinare i suoi compagni"

"È un bellissimo viaggio, queste partite per noi sono motivo di crescita. Dobbiamo dare il massimo come già fatto all'andata. Coppa Italia? Rivivere quelle emozioni sarebbe meraviglioso. Bernardeschi? Ha un'esperienza importante in queste partite, può trascinare i suoi compagni. Saremo messi sotto pressione dalla Roma che è forte". Queste le parole del ds rossoblù Di Vaio nel pre-partita. Intanto il Bologna entra in campo.

20:17

Massara: "Abbiamo fiducia, l'Europa League non è un'ossessione"

"Questo è uno stadio che spinge forte, c'è una grande atmosfera e sarà un bellissimo evento. Non vediamo l'ora di vivere questa partita. Europa League? Non la definirei ossessione ma una forte ambizione, è un traguardo al quale vogliamo ambire. Io penso che questa sera ci sarà una forte motivazione con una forte spinta del pubblico. Partita con molte insidie ma abbiamo fiducia. Dai giocatori più esperti ci aspettiamo il ruolo di guida in queste notti". Così il ds giallorosso Massara nel pre-partita.

20:15

Bologna, Italiano si affida al tridente Bernardeschi-Castro-Rowe

Sarà il tridente Bernardeschi-Castro-Rowe a guidare l'attacco rossoblù, lo stesso della sfida d'andata che arrivò al gol dell'ex Juve su assist del francese.

20:10

Roma, Cristante a supporto di El Shaarawy e Malen

Non c'è il nome di Pellegrini tra i titolari giallorossi: Lorenzo partirà dalla panchina. In campo ci sono Pisilli e Koné a centrocampo, con Cristante che andrà a supporto della coppia d'attacco formata da El Shaarawy e Malen. Queste le scelte di Gasperini per la sfida decisiva all'Olimpico.

20:00

Roma-Bologna, un'ora al fischio d'inizio: cresce l'attesa

L'Olimpico inizia a riempirsi, le squadre si preparano per il riscaldamento dopo che le formazioni ufficiali sono state annunciate. Cresce l'attesa per la sfida di ritorno del derby italiano in Europa League: Roma-Bologna inizierà tra un'ora.

19:49

Bologna, la formazione ufficiale di Italiano

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Vitík, Lucumí, Zortea; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Heggem, Casale, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Sohm, Orsolini, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Italiano.

19:47

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Angeliño, Rensch, El Aynaoui, Pellegrini, Zaragoza, Vaz. Allenatore: Gasperini.

19:45

Gasperini contro Italiano: i numeri delle sfide tra i due allenatori

Il bilancio delle sfide tra Gasperini e Italiano vede in vantaggio quest'ultimo: sette vittorie per Vincenzo, quattro pareggi e cinque successi per Gian Piero.

19:40

Roma, Malen è troppo solo: i numeri spiegano tutto

Ci sarà nuovamente Malen a guidare l'attacco giallorosso per la sfida contro il Bologna. L'impatto dell'olandese, fin qui, è stato molto positivo. Ma nonostante le sue giocate e i suoi gol, ci sono dei numeri che testimoniano come il problema in attacco sia più grave che mai. LEGGI TUTTO

19:35

Roma-Bologna, statistiche e curiosità sulla sfida

Numeri, dati e curiosità su Roma-Bologna, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.