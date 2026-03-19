La Roma a testa bassa dopo l'eliminazione con il Bologna, la Curva Sud fischia e reagisce così
Ci sono state volte in cui l'Olimpico, guidato dalla Curva Sud, ha cantato: "Che sarà sarà" e ha applaudito i giocatori, stremati, nonosntante le sconfitte. Stavolta no. Mentre, giustamente, il Bologna festeggiava con i 3500 tifosi arrivati all'Olimpico il passaggio ai quarti di Europa League, i giocatori della Roma erano a testa bassa in mezzo al campo, in direzione della Curva. Il resto dello stadio si era già svuotato, la Sud no, mai. Ma sono arrivati fischi. Troppo pesante l'eliminazione in casa dopo che, già in casa, c'era stata quella con il Torino in Coppa Italia.
Roma - Bologna, cosa è successo prima dei supplementari
E pensare che prima dei supplementari l'Olimpico aveva fatto una nuova coreografia, con le bandiere, cantando l'inno "Roma Roma Roma" come fosse inizio partita. Ci credevano, i tifosi, nonostante la brutta partita dei giallorossi, animati però da un grande cuore. Cambiaghi, però, ha gelato tutti. E non c'è stato niente da fare.