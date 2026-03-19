La Roma a testa bassa dopo l'eliminazione con il Bologna, la Curva Sud fischia e reagisce così

Ci sono state volte in cui l'Olimpico, guidato dalla Curva Sud, ha cantato: "Che sarà sarà" e ha applaudito i giocatori, stremati, nonosntante le sconfitte. Stavolta no. Mentre, giustamente, il Bologna festeggiava con i 3500 tifosi arrivati all'Olimpico il passaggio ai quarti di Europa League, i giocatori della Roma erano a testa bassa in mezzo al campo, in direzione della Curva. Il resto dello stadio si era già svuotato, la Sud no, mai. Ma sono arrivati fischi. Troppo pesante l'eliminazione in casa dopo che, già in casa, c'era stata quella con il Torino in Coppa Italia.