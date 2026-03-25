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mercoledì 25 marzo 2026
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Un’altra Roma

Leggi il commento sul ritorno di Soulé nella squadra di Gasperini
Guido D'Ubaldo
1 min
TagsRomaSoulé
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

 C’è una Roma con Soulè e una Roma senza Soulè. Il rendimento della squadra di Gasperini è fortemente legato alla presenza del giovane talento argentino. Da quando si è dovuto fermare per la pubalgia è cominciato il periodo più buio della stagione. I problemi per Soulè sono cominciati a dicembre, ha cercato di stringere i dent

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