Pjanic a ruota libera sulla Roma: "Serve pazienza, Gasperini è la scelta giusta"
Pjanic è un grande ex giocatore della Roma. Il bosniaco ha parlato a ruota libera dell'universo giallorosso: "La Roma un nuovo corso, un nuovo percorso e un progetto basato su un nuovo allenatore per il quale serve pazienza. Sono state fatte cose buone - spiega a Radio Manà Manà Sport - ma è un progetto che deve essere visto sul lungo termine. Nel breve è molto complicato ottenere subito risultati, può succedere, ma con Gasperini è stata fatta la scelta giusta: ha dimostrato in passato quello che è riuscito a fare. A Roma sappiamo che a volte la pazienza non c’è, c’è sempre la pressione di voler ottenere tutto subito. A volte bisogna anche accettare magari un anno senza Champions per poi tornarci stabilmente negli anni successivi. Il progetto deve essere stabile: non si può cambiare ogni anno allenatore, direttore sportivo, dirigenza o giocatori".
Sulla gestione dei Friedkin
"I Friedkin stanno facendo investimenti importanti, c’è un buon direttore sportivo con esperienza e che conosce la Roma, e un allenatore molto valido. Bisogna lasciarli lavorare. Stanno prendendo anche giocatori giovani che in futuro porteranno frutti. I risultati arriveranno, ma serve pazienza. La piazza deve fare come sempre: sostenere. Lo stadio è tra i più importanti d’Italia, con 60.000 persone ogni partita, ed è un piacere giocare lì. Ma bisogna accompagnare squadra e società per aiutarle a ottenere i risultati che tutti sperano".
Verso Bosnia-Italia
Bosnia-Italia è dietro l'angolo e mette in palio il pass per i Mondiali. Pjanic inquadra così la super sfida che attende gli uomini di Gattuso: "Ovviamente la pressione è molto di più sulla parte italiana perché, paragonando le due nazioni calcisticamente, si sa che è molto più ricca la nazionale italiana. C’è grandissimo entusiasmo nel Paese e nei giocatori, una voglia enorme: hanno preparato tutto per arrivare a portare la finale a casa nostra. Sanno che si giocano contro l’Italia, una partita complicatissima, ma rimane una finale, una partita secca, dove chi la prepara meglio può avere dei vantaggi. Non penso ci sia un favorito assoluto: guardando le rose, quella italiana è più attrezzata, senza dubbio, però si devono preparare. L’Italia dovrà essere pronta perché sarà una bolgia, uno stadio pronto a esplodere. Vediamo e che vinca il migliore".
Pjanic è un grande ex giocatore della Roma. Il bosniaco ha parlato a ruota libera dell'universo giallorosso: "La Roma un nuovo corso, un nuovo percorso e un progetto basato su un nuovo allenatore per il quale serve pazienza. Sono state fatte cose buone - spiega a Radio Manà Manà Sport - ma è un progetto che deve essere visto sul lungo termine. Nel breve è molto complicato ottenere subito risultati, può succedere, ma con Gasperini è stata fatta la scelta giusta: ha dimostrato in passato quello che è riuscito a fare. A Roma sappiamo che a volte la pazienza non c’è, c’è sempre la pressione di voler ottenere tutto subito. A volte bisogna anche accettare magari un anno senza Champions per poi tornarci stabilmente negli anni successivi. Il progetto deve essere stabile: non si può cambiare ogni anno allenatore, direttore sportivo, dirigenza o giocatori".
Sulla gestione dei Friedkin
"I Friedkin stanno facendo investimenti importanti, c’è un buon direttore sportivo con esperienza e che conosce la Roma, e un allenatore molto valido. Bisogna lasciarli lavorare. Stanno prendendo anche giocatori giovani che in futuro porteranno frutti. I risultati arriveranno, ma serve pazienza. La piazza deve fare come sempre: sostenere. Lo stadio è tra i più importanti d’Italia, con 60.000 persone ogni partita, ed è un piacere giocare lì. Ma bisogna accompagnare squadra e società per aiutarle a ottenere i risultati che tutti sperano".