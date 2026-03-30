Pjanic a ruota libera sulla Roma: "Serve pazienza, Gasperini è la scelta giusta" 

Verso Bosnia-Italia

Bosnia-Italia è dietro l'angolo e mette in palio il pass per i Mondiali. Pjanic inquadra così la super sfida che attende gli uomini di Gattuso: "Ovviamente la pressione è molto di più sulla parte italiana perché, paragonando le due nazioni calcisticamente, si sa che è molto più ricca la nazionale italiana. C’è grandissimo entusiasmo nel Paese e nei giocatori, una voglia enorme: hanno preparato tutto per arrivare a portare la finale a casa nostra. Sanno che si giocano contro l’Italia, una partita complicatissima, ma rimane una finale, una partita secca, dove chi la prepara meglio può avere dei vantaggi. Non penso ci sia un favorito assoluto: guardando le rose, quella italiana è più attrezzata, senza dubbio, però si devono preparare. L’Italia dovrà essere pronta perché sarà una bolgia, uno stadio pronto a esplodere. Vediamo e che vinca il migliore".