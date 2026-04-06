La rabbia dei tifosi della Roma sui social: "Basta partite così. Serve una rivoluzione della rosa"
Altro che Pasqua di passione, per i tifosi della Roma l'attesa sfida con l'Inter è sembrata più un calvario e dopo il pesante ko di San Siro, che compromette pesantemente le possibilità della squadra di Gasperini di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, esplode sul web la rabbia giallorossa. Che non fa prigionieri, andando a colpire indistintamente tutte le componenti, dal club, ai giocatori, allo stesso tecnico.
"Non bisogna salvare niente e nessuno"
Non solo la delusione per la prestazione di Milano, ma anche la frustrazione di vedere la squadra incapace di vincere gli scontri diretti e l'auspicio di una rivoluzione dell'organico nella prossima estate, questi gli elementi alla base del tam tam social del popolo romanista.
"Quando vedi questi SCEMPI non bisogna salvare niente e nessuno. Non si salva chi ha costruito questa squadra piena di gente inadeguata a certi livelli. Calciatori mediocri e con pochissima personalità". Questo il tenore della maggior parte dei messaggi. "Dopo il pari siamo entrati nel buio totale regalando di fatto la partita all'Inter che ha potuto giocherellare sui cadaveri della squadra e ormai non mi preoccupo che succederà nelle prossime partite, ci siamo rassegnando alla ennesima stagione in loop". E ancora: "Contro la Juve prendi un gol all'ultimo perché non sei capace di buttare la palla nei minuti di recupero. Contro l'Inter prendi un gol all'ultimo prima dell'intervallo perché non sei capace di buttare la palla nei minuti di recupero. Non impari mai".
No ai rinnovi e rivoluzione in estate
A tenere banco è anche il discorso di Gasperini, che alla vigilia aveva difeso il gruppo storico della squadra, sostenendo che senza di loro non è detto che si migliori, anzi, potrebbe anche capitare di peggiorare. Parole che non convincono i tifosi romanisti: "Un allenatore che ti dice che questo gruppo va bene e che senza Mancini, Cristante e Pellegrini c'è la possibilità di arrivare 12/13esimi dietro al Sassuolo vuol dire che non sta facendo il bene del club per quanto mi riguarda, ieri sera hai visto Cristante, Pellegrini e Mancini?".
Già, Cristante e Pellegrini, ancora una volta i più bersagliati: "Pellegrini? Il fatto che sia romano e romanista non lo rende escluso da critiche, in 90’ non riesce a fare un tiro, saltare l’uomo, trascinare la squadra, oltre al compitino (e pure male) non sa fare"; "Inter-Roma ha messo fine al dibattito su Cristante e sul rinnovamento di questa squadra... Ah no, Gasperini ha appena detto che non si deve buttare via questa rosa... Basta. Nessun rinnovo".
"Gasperini? Dai questa squadra a Sarri..."
Insomma, anche il tecnico, che sembrava aver conquistato il pubblico giallorosso, inizia a salire sul banco degli imputati, travolto dall'andamento della stagione. C'è chi ancora è più indulgente ("Gasperini resta il meno colpevole, ma non è possibile vedere questi cali di tensione improvvisi e approcci alla gara mosci."), ma anche chi arriva al paradosso: "Si bravo Gasperini per carità. Ma date questa rosa a Sarri e ti vince lo scudetto fumando serenamente una sigaretta". C'è infine chi si colloca nel mezzo: "Hai scelto un allenatore che non 'negozia'. Che gioca sempre uguale anche se mancano condizione fisica/giocatori adatti/infortunati. Non gli hai messo a disposizione la rosa giusta quindi hai deciso di sfracellarti contro un muro a 200 km/h. Ennesima stagione buttata".
Friedkin nel mirino e contestazione che monta
Non sfuggono ovviamente allo tsunami romanista i proprietari: "Siamo messi malissimo con i Friedkin, dicono di tenere alla Roma ma se ci tengono veramente devono andarsene. Penso il periodo più buio della nostra storia lo stiamo vivendo con loro come proprietari. Si salvi chi può". Ed il 2027 con l'atteso centenario dell'AS Roma non fa altro che acuire la delusione: "Uscire dalle Coppe; non rinnovare I soliti, puntare champions prossimo anno con 16 titolari il resto tutti giovani. Via la famosa triade che doveva essere la nostra salvezza. Se anche Gasperini non vuole rifondare via anche lui. Il regalo dei Friedkin, il centenario senza Europa". Sarà anche l'aria che tira sull'altra sponda del Tevere, ma c'è chi propone di 'imitare' i cugini laziali: "Domenica prossima stadio vuoto e nessun rispetto per questi smidollati, perdere ci sta essere umiliati NO, riguardo la società passi la mano, nel calcio serve competenza e partecipazione, se non propria delegata a gente capace, ebbene non l'hanno fatto quindi addio Friedkin".
Altro che Pasqua di passione, per i tifosi della Roma l'attesa sfida con l'Inter è sembrata più un calvario e dopo il pesante ko di San Siro, che compromette pesantemente le possibilità della squadra di Gasperini di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, esplode sul web la rabbia giallorossa. Che non fa prigionieri, andando a colpire indistintamente tutte le componenti, dal club, ai giocatori, allo stesso tecnico.
"Non bisogna salvare niente e nessuno"
Non solo la delusione per la prestazione di Milano, ma anche la frustrazione di vedere la squadra incapace di vincere gli scontri diretti e l'auspicio di una rivoluzione dell'organico nella prossima estate, questi gli elementi alla base del tam tam social del popolo romanista.
"Quando vedi questi SCEMPI non bisogna salvare niente e nessuno. Non si salva chi ha costruito questa squadra piena di gente inadeguata a certi livelli. Calciatori mediocri e con pochissima personalità". Questo il tenore della maggior parte dei messaggi. "Dopo il pari siamo entrati nel buio totale regalando di fatto la partita all'Inter che ha potuto giocherellare sui cadaveri della squadra e ormai non mi preoccupo che succederà nelle prossime partite, ci siamo rassegnando alla ennesima stagione in loop". E ancora: "Contro la Juve prendi un gol all'ultimo perché non sei capace di buttare la palla nei minuti di recupero. Contro l'Inter prendi un gol all'ultimo prima dell'intervallo perché non sei capace di buttare la palla nei minuti di recupero. Non impari mai".