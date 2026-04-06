La rabbia dei tifosi della Roma sui social: "Basta partite così. Serve una rivoluzione della rosa"

"Non bisogna salvare niente e nessuno"

Non solo la delusione per la prestazione di Milano, ma anche la frustrazione di vedere la squadra incapace di vincere gli scontri diretti e l'auspicio di una rivoluzione dell'organico nella prossima estate, questi gli elementi alla base del tam tam social del popolo romanista.

"Quando vedi questi SCEMPI non bisogna salvare niente e nessuno. Non si salva chi ha costruito questa squadra piena di gente inadeguata a certi livelli. Calciatori mediocri e con pochissima personalità". Questo il tenore della maggior parte dei messaggi. "Dopo il pari siamo entrati nel buio totale regalando di fatto la partita all'Inter che ha potuto giocherellare sui cadaveri della squadra e ormai non mi preoccupo che succederà nelle prossime partite, ci siamo rassegnando alla ennesima stagione in loop". E ancora: "Contro la Juve prendi un gol all'ultimo perché non sei capace di buttare la palla nei minuti di recupero. Contro l'Inter prendi un gol all'ultimo prima dell'intervallo perché non sei capace di buttare la palla nei minuti di recupero. Non impari mai".