Pellegrini si infortuna e non rientra in campo, Roma in ansia: cosa è successo all'Olimpico e quali partite può saltare
È uscito dal campo all'intervallo di Roma - Pisa con la testa bassa, senza maglia e un sorriso amaro: Lorenzo Pellegrini si è infortunato in un momento in cui stava giocando benissimo, e aveva appena colpito una traversa su punizione. All'ultimo minuto del primo tempo, dopo un contrasto con Aebischer, Pellegrini si è fermato per quello che sembra essere un problema muscolare, probabilmente al flessore destro. Gasperini ha subito mandato a scaldare El Shaarawy e all'inizio della ripresa è stato costretto a sostituire il numero sette.
Pellegrini infortunato, quali partite può saltare
Una perdita importante per la Roma, in piena corsa Champions League: Svilar e compagni si giocheranno tutto nelle ultime sei giornate di campionato. Nelle prossime ore si capirà l'entità dell'infortunio con tutti gli accertamenti del caso per Pellegrini, che in questa stagione ha raccolto 32 presenze, 7 gol e 4 assist in tutte le competizioni. In ogni caso, non ci sarà sabato prossimo nello scontro diretto contro l'Atalanta e probabilmente anche sabato 25 contro il Bologna.