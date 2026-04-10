Pellegrini si infortuna e non rientra in campo, Roma in ansia: cosa è successo all'Olimpico e quali partite può saltare

È uscito dal campo all'intervallo di Roma - Pisa con la testa bassa, senza maglia e un sorriso amaro: Lorenzo Pellegrini si è infortunato in un momento in cui stava giocando benissimo, e aveva appena colpito una traversa su punizione. All'ultimo minuto del primo tempo, dopo un contrasto con Aebischer, Pellegrini si è fermato per quello che sembra essere un problema muscolare, probabilmente al flessore destro. Gasperini ha subito mandato a scaldare El Shaarawy e all'inizio della ripresa è stato costretto a sostituire il numero sette.