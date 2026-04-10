Roma-Pisa diretta Serie A: segui l'anticipo di campionato all'Olimpico LIVE

Il raddoppio era nell'aria dopo la traversa di Pellegrini, ed è arrivato prima del fischio di Feliciani. Flipper in area del Pisa, tra deviazioni e passaggi corti, alla fine Rensch riesce a spingerla in caduta verso Malen per il più facile dei tap-in. L'olandese deve solo spingerla in porta e lo fa: doppietta personale , 9° gol in A e 2-0 all'Olimpico.

20:44

Roma e Pisa in campo, è tutto pronto

Si scalda l'Olimpico, Roma e Pisa fanno il loro ingresso in campo: manca pochissimo al via della sfida.

20:33

Roma e Pisa stanno tornando negli spogliatoi

Dopo un pre-partita infuocato dalle parole di Ranieri su Gasperini, termina il riscaldamento di Roma e Pisa che stanno prendendo la via degli spogliatoi: meno di un quarto d'ora al fischio d'inizio all'Olimpico.

20:27

Ranieri: "Anche io sono pronto a farmi da parte"

"Il rapporto con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno. Amo la Roma, come mi sono fatto da parte da allenatore sono pronto a farmi da parte anche come Senior Advisor". Così Ranieri ai microfoni di Dazn.

20:19

Ranieri nel pre-partita sul mercato, il nuovo ruolo e Gasperini

"Mi manca allenare? L'anno scorso c'era stata un'unione completa tra me, giocatori e tifosi che ci hanno preso per mano, è stata una cavalcata meravigliosa. Sono stato fortunato perché avevo avuto solo due gravi infortuni. Oggi ho un ruolo totalmente differente, devo guardare e aspettare di essere interpellato per dire la mia. La frase di Gasperini sul mercato? Io sono d'accordo con lui. Tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. Molti si sono infortunati e sono altre questioni. Ferguson l'avevamo scelto, poi con Sancho abbiamo perso tempo perché non voleva venire, alcuni giocatori non li voleva l'allenatore. Poi c'è anche la questione del fair play finanziario. Alcuni di questi sono da Roma come Malen e Wesley, altri non si sono dimostrati tali ma pazienza, ci abbiamo provato. Se siamo in linea? Io l'avevo detto lo scorso anno di farmi da parte perché questo doveva essere un anno di conoscenza. Si discuterà di tutto a fine campionato". Così Ranieri nel pre-partita ai microfoni di Sky.

20:09

Boato dell'Olimpico, la Roma entra in campo

Reazione calda dell'Olimpico ad accompagnare una squadra in difficoltà: boato all'ingresso dei giallorossi per il consueto riscaldamento pre-partita.

20:04

Ghilardi: "Periodo negativo ma siamo molto uniti"

"Ultimamente non stanno arrivando i risultati ma siamo molto uniti nel gruppo: daremo il massimo per tornare alla vittoria. Io cerco di mettere Gasperini in difficoltà in allenamento e quando mi dà l'opportunità cerco di sfruttarla al massimo". Così Ghilardi nel pre-partita.

20:00

Roma-Pisa, l'Olimpico si accende: tra poco il riscaldamento

Inizia a riempirsi l'Olimpico in attesa del fischio d'inizio dell'arbitro Feliciani. Tra poco scenderanno in campo Roma e Pisa per il consueto riscaldamento pre-partita. Attesa anche per le interviste, con Ranieri che parlerà ai microfoni per i giallorossi.

19:55

Roma, Gasperini apre il caso sugli acquisti: l'analisi

«Mi sembra che alla Roma negli ultimi due anni siano arrivati 30 giocatori. Di questi, forse 4 o 5 stanno giocando in questo momento, forse meno», le parole di Gasperini in conferenza stampa. Tradotto: basta quantità, serve qualità mirata, anche se si vuole fare una rifondazione della squadra. LEGGI TUTTO

19:45

Roma-Pisa: numeri, statistiche e curiosità della sfida

Un'ora al fischio d'inizio all'Olimpico. Ecco le migliori statistiche e curiosità della sfida tra Roma e Pisa.