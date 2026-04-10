- 3'D. Malen
- 43'D. Malen (ass. : D. Rensch)
Roma-Pisa diretta Serie A: segui l'anticipo di campionato all'Olimpico LIVE
La voglia di riscattarsi dopo il crollo contro l'Inter e di tenere vivo il sogno Champions. Sono tanti gli obiettivi con cui la Roma di Gasperini scende in campo nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico. I giallorossi ospitano il Pisa di Hiljemark, fanalino di coda della classifica a caccia del colpaccio per tentare un'impresa quasi impossibile. Dopo le parole di Gasperini alla vigilia, la Roma è pronta a spazzare via in campo i dubbi sul futuro che si sono montati negli ultimi giorni. Fischio d'inizio in programma alle ore 20:45, segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
21:34
45+3' - Finisce il primo tempo, Roma in vantaggio 2-0
Fischia Feliciani, si torna negli spogliatoi. Roma in vantaggio grazie alla doppietta di Malen, ma ora in ansia per le condizioni di Pellegrini. Giallorossi in totale controllo della partita, Pisa in confusione e incapace di reagire.
21:33
45+2' - Pellegrini resta in campo ma dolorante
Nessuna sostituzione per ora, Pellegrini resta in campo ma si muove poco e appare molto dolorante. Probabile si stia aspettando la fine del primo tempo per poi effettuare il cambio.
21:30
45' - Pellegrini resta a terra e si tocca la gamba
Dalla gioia all'ansia: Pellegrini resta a terra dopo aver allungato (forse troppo) la gamba e continua a toccarsi. Annunciati intanto due minuti di recupero.
21:30
+++ 43' - GOL ROMA! Doppietta di Malen! +++
Il raddoppio era nell'aria dopo la traversa di Pellegrini, ed è arrivato prima del fischio di Feliciani. Flipper in area del Pisa, tra deviazioni e passaggi corti, alla fine Rensch riesce a spingerla in caduta verso Malen per il più facile dei tap-in. L'olandese deve solo spingerla in porta e lo fa: doppietta personale, 9° gol in A e 2-0 all'Olimpico.
21:27
42' - Pellegrini colpisce l'incrocio dei pali!
Punizione fantastica dalla distanza di Pellegrini, che va a centimetri dal raddoppio: la palla si abbassa e colpisce l'incrocio dei pali, Semper non ci sarebbe mai arrivato. Si risveglia l'Olimpico, Roma vicinissima al gol del 2-0.
21:25
40' - Ultimi cinque minuti del primo tempo
Restano solo cinque minuti di gioco all'Olimpico prima della fine di un primo tempo che, escluso il bellissimo gol iniziale di Malen, ha regalato poche emozioni.
21:20
34' - Caracciolo ci prova da lontano ma manca la porta
Il Pisa non riesce a scardinare la difesa della Roma, Caracciolo ci prova da fuori ma il suo tiro termina ampiamente fuori misura. Nessun sussulto per Svilar, fin qui chiamato in causa una sola volta.
21:16
30' - Rallenta il ritmo all'Olimpico
La Roma rallenta quando siamo ormai alla mezz'ora di gioco all'Olimpico. Dopo un inizio aggressivo, culminato subito con il gol di Malen, la squadra giallorossa è calata d'intensità in campo. E dall'altra parte il Pisa non riesce a reagire, partita al momento bloccata.
21:13
Altro pienone all'Olimpico per la sfida contro il Pisa
Ben 60.075 spettatori per il match tra Roma e Pisa che vede, al momento, i giallorossi avanti per 1-0. I tifosi continuano ad incitare la squadra a caccia del secondo gol per restare più tranquilli dal punto di vista del risultato.
21:06
21' - Primo giallo della partita
Touré travolge Rensch sulla fascia: prima ammonizione della partita e punizione da posizione interessante per la Roma.
21:03
17' - Svilar ci arriva su Tramoni
Tentativo pericoloso di Tramoni da posizione defilata, Svilar viene chiamato in causa per la prima volta in questa partita e risponde presente: si allunga, arriva sul pallone e sventa ogni pericolo.
21:02
16' - Roma in vantaggio e aggressiva per il raddoppio
È passato il primo quarto d'ora di gioco all'Olimpico, dove sono bastati 180 secondi per vedere il primo gol. La Roma continua a spingere dopo il gol di Malen a caccia subito del raddoppio. Dall'altra parte il Pisa prova a reagire, ma la difesa giallorossa tiene.
20:57
12' - Il Pisa prova a reagire ma senza successo
Schema da calcio d'angolo per gli ospiti che culmina con il tiro altissimo di Aebischer. Il Pisa sta cercando di reagire dopo aver subito un gol lampo ma senza successo fin qui.
20:54
9' - Roma aggressiva a caccia del raddoppio
L'Olimpico incita i giallorossi, che non hanno intenzione di fermarsi qui: la squadra è alta e pressa il Pisa a caccia del pallone, cercando di trovare subito anche il raddoppio.
20:50
+++ 3' - GOL ROMA! Subito Malen sblocca la partita! +++
Ci mette meno di tre minuti Malen a tornare al gol e a sbloccare il match all'Olimpico. Lancio di N'Dicka, Caracciolo tocca ma perde palla, l'olandese controlla con la testa, si sistema e fa partire il tiro a giro su cui Semper non può nulla. Ottavo gol in A per Malen, non poteva esserci inizio migliore per la Roma.
20:46
+++ 1' - Si parte: inizia Roma-Pisa! +++
Fischio d'inizio all'Olimpico: inizia Roma-Pisa! Primo possesso dei giallorossi, canta l'Olimpico, Gasperini osserva dalla panchina.
20:44
Roma e Pisa in campo, è tutto pronto
Si scalda l'Olimpico, Roma e Pisa fanno il loro ingresso in campo: manca pochissimo al via della sfida.
20:33
Roma e Pisa stanno tornando negli spogliatoi
Dopo un pre-partita infuocato dalle parole di Ranieri su Gasperini, termina il riscaldamento di Roma e Pisa che stanno prendendo la via degli spogliatoi: meno di un quarto d'ora al fischio d'inizio all'Olimpico.
20:27
Ranieri: "Anche io sono pronto a farmi da parte"
"Il rapporto con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno. Amo la Roma, come mi sono fatto da parte da allenatore sono pronto a farmi da parte anche come Senior Advisor". Così Ranieri ai microfoni di Dazn.
20:19
Ranieri nel pre-partita sul mercato, il nuovo ruolo e Gasperini
"Mi manca allenare? L'anno scorso c'era stata un'unione completa tra me, giocatori e tifosi che ci hanno preso per mano, è stata una cavalcata meravigliosa. Sono stato fortunato perché avevo avuto solo due gravi infortuni. Oggi ho un ruolo totalmente differente, devo guardare e aspettare di essere interpellato per dire la mia. La frase di Gasperini sul mercato? Io sono d'accordo con lui. Tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. Molti si sono infortunati e sono altre questioni. Ferguson l'avevamo scelto, poi con Sancho abbiamo perso tempo perché non voleva venire, alcuni giocatori non li voleva l'allenatore. Poi c'è anche la questione del fair play finanziario. Alcuni di questi sono da Roma come Malen e Wesley, altri non si sono dimostrati tali ma pazienza, ci abbiamo provato. Se siamo in linea? Io l'avevo detto lo scorso anno di farmi da parte perché questo doveva essere un anno di conoscenza. Si discuterà di tutto a fine campionato". Così Ranieri nel pre-partita ai microfoni di Sky.
20:09
Boato dell'Olimpico, la Roma entra in campo
Reazione calda dell'Olimpico ad accompagnare una squadra in difficoltà: boato all'ingresso dei giallorossi per il consueto riscaldamento pre-partita.
20:04
Ghilardi: "Periodo negativo ma siamo molto uniti"
"Ultimamente non stanno arrivando i risultati ma siamo molto uniti nel gruppo: daremo il massimo per tornare alla vittoria. Io cerco di mettere Gasperini in difficoltà in allenamento e quando mi dà l'opportunità cerco di sfruttarla al massimo". Così Ghilardi nel pre-partita.
20:00
Roma-Pisa, l'Olimpico si accende: tra poco il riscaldamento
Inizia a riempirsi l'Olimpico in attesa del fischio d'inizio dell'arbitro Feliciani. Tra poco scenderanno in campo Roma e Pisa per il consueto riscaldamento pre-partita. Attesa anche per le interviste, con Ranieri che parlerà ai microfoni per i giallorossi.
19:55
Roma, Gasperini apre il caso sugli acquisti: l'analisi
«Mi sembra che alla Roma negli ultimi due anni siano arrivati 30 giocatori. Di questi, forse 4 o 5 stanno giocando in questo momento, forse meno», le parole di Gasperini in conferenza stampa. Tradotto: basta quantità, serve qualità mirata, anche se si vuole fare una rifondazione della squadra. LEGGI TUTTO
19:45
Roma-Pisa: numeri, statistiche e curiosità della sfida
Un'ora al fischio d'inizio all'Olimpico. Ecco le migliori statistiche e curiosità della sfida tra Roma e Pisa.
19:40
Roma, le scelte di Gasperini: davanti Pellegrini, Soulé e Malen
Pochi dubbi sulla formazione di Gasperini, quasi obbligata a causa delle numerose assenze. C'è dal primo minuto Rensch, che vince nuovamente il ballottaggio con Tsimikas, e in avanti Soulé e Pellegrini a supporto di Malen.
19:34
Pisa, la formazione ufficiale di Hiljemark
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Mehdi, Leris, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Hiljemark.
19:33
+++ Roma, la formazione ufficiale di Gasperini +++
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
19:30
Malen vuole ritrovare il gol: ecco da quanto manca
Pochi dubbi in attacco per Gasperini: davanti ci sarà ancora Donyell Malen, l'acquisto di gennaio che ha avuto un impatto molto positivo sulla rosa giallorossa. L'attaccante olandese non ha trovato la via del gol nelle ultime due presenze in Serie A, ma resta ancora il miglior marcatore del campionato per la Roma con 7 gol. Oggi cercherà di tornare a segnare dopo il digiuno.
19:25
Chi può partire e chi resta: tutti i dubbi della Roma sul mercato
Il grande tema di questi giorni è stato quello legato al futuro della rosa, tra rinnovi e cessioni: ecco la situazione in casa Roma, tra giocatori che possono restare e quelli che invece saranno ceduti per rivoluzionare la squadra.
19:21
Riparte l'inseguimento al quarto posto: la situazione in classifica della Roma
La Roma scende in campo a -4 dal Como, che occupa al momento il quarto posto per la qualificazione in Champions League. Ecco la classifica completa aggiornata prima dell'inizio della 32ª giornata. LA CLASSIFICA
19:19
Roma, contro il Pisa una grande chance per l'obiettivo Champions
La Roma sfida il Pisa ultimo in classifica nella 32ª di Serie A. Nella stessa giornata, la Juve giocherà in casa dell'Atalanta, mentre il Como sarà impegnato contro l'Inter: due sfide complicate per le altre squadre che inseguono il quarto posto, i giallorossi potrebbero approfittarne e recuperare punti preziosi.
19:17
Roma-Pisa, le probabili formazioni della sfida all'Olimpico
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Hiljemark.
19:15
La Roma sfida il Pisa all'Olimpico: tutto sull'anticipo della 32ª giornata
Roma a caccia di riscatto e di punti per tornare ad inseguire l'obiettivo i Champions. Questi i due temi che si uniscono nella serata all'Olimpico, con i giallorossi di Gasperini che ospitano il Pisa ultimo in classifica. In questi giorni è parlato di futuro, di rivoluzione della rosa e di dubbi, ma ora la Roma deve tornare a concentrarsi solo sul campo per ritrovare i tre punti. Notizie, aggiornamenti e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it