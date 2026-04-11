Pellegrini, confermata la lesione al flessore: fuori un mese
Diagnosi confermata: lesione al flessore della coscia destra per Lorenzo Pellegrini. Out quattro settimane circa. Il numero 7 della Roma si era fatto male venerdì sera durante Roma-Pisa. Una tegola non da poco per la Roma che dovrà fare a meno di un titolarissimo almeno fino al 10 maggio. La speranza è che riesca a recuperare per le ultime due, considerando pure che la penultima è il derby del 17 maggio (data da confermare, si potrebbe giocare di lunedì).
Pellegrini out, la Roma spera in Dybala e Koné
Con Pellegrini out (da gennaio, dopo l'altra lesione al flessore, ha giocato sempre titolare) la Roma si aggrappa ai recuperi di Koné a centrocampo e Dybala in attacco. Il francese potrebbe recuperare già per l'Atalanta, sabato prossimo, mentre per Paulo ci vorrà qualche giorno in più. Ma la Roma, per la rincorsa alla Champions, ha più che mai bisogno di lui.