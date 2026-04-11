Pellegrini, confermata la lesione al flessore: fuori un mese

Diagnosi confermata: lesione al flessore della coscia destra per Lorenzo Pellegrini. Out quattro settimane circa. Il numero 7 della Roma si era fatto male venerdì sera durante Roma-Pisa. Una tegola non da poco per la Roma che dovrà fare a meno di un titolarissimo almeno fino al 10 maggio. La speranza è che riesca a recuperare per le ultime due, considerando pure che la penultima è il derby del 17 maggio (data da confermare, si potrebbe giocare di lunedì).