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domenica 12 aprile 2026
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Roma, il grande rimpianto

Leggi il commento su Malen e la corsa al quarto posto dei giallorossi
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRomaSerie A
Roma

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Dice: solo tre tiri. E tre gol, però: ti pare poco? Un pregio, mica un difetto. Roba da esperti, non da ragazzotti alle prime armi. Donny Malen è il prototipo del centravanti essenziale. Uno di quelli che non sprecano nulla, dalle energie alle occasioni per far gol. Lui è un attaccante talmente strano da sembrare paradossalmente normale. Qual è il suo mestiere? Segnare. Lo fa bene

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