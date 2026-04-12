Roma, il grande rimpianto

Dice: solo tre tiri. E tre gol, però: ti pare poco? Un pregio, mica un difetto. Roba da esperti, non da ragazzotti alle prime armi. Donny Malen è il prototipo del centravanti essenziale. Uno di quelli che non sprecano nulla, dalle energie alle occasioni per far gol. Lui è un attaccante talmente strano da sembrare paradossalmente normale. Qual è il suo mestiere? Segnare. Lo fa bene