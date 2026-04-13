Aldair arriva al cinema: il documentario sull'icona brasiliana della Roma dal 21 maggio

Aldair al cinema. Dal 21 maggio, infatti, arriva nelle sale 'Aldair. Cuore giallorosso' . Un documentario diretto da Simone Godano e dedicato ad Aldair Nascimento Do Santos, difensore brasiliano icona della Roma , in occasione dei suoi 60 anni. La prima clip del film è disponibile da oggi, 13 aprile. Le prevendite apriranno a partire dal 21 aprile, quando l'elenco delle sale e i biglietti in prevendita saranno disponibili su nexostudios.it.

Il racconto di un legame profondo tra Aldair e la Roma

Il racconto di una carriera straordinaria e di un legame profondo tra un uomo, una squadra e una città. Aldair ha vestito la maglia della Roma per tredici stagioni, dal 1990 al 2003, vincendo lo storico Scudetto con Fabio Capello in panchina. Nel documentario la sua carriera sarà ripercorsa attraverso immagini d'archivio, materiali inediti e testimonianze esclusive da altri protagonisti giallorossi. Come Francesco Totti, che con Aldair ha giocato 234 partite, Giannini (190), Zico, Cafu, Candela, Tommasi, Delvecchio, Rossella Sensi e tanti altri.

"Aldair. Cuore giallorosso": quello che c'è da sapere

Il documentario è stato prodotto da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema, As Roma e Radio Rock, distribuito da Nexo Studios e scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo. Il film ha come avvio il 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico, durante la celebrazione per i 60 anni di Aldair prima della partita Roma-Napoli.

A guidare la narrazione è lo scrittore Sandro Bonvissuto, che da tifoso romanista intraprende un viaggio tra Italia e Brasile per ricostruire l'identità di un calciatore unico nel suo genere. Il tutto, impreziosito dalla voce narrante di Claudio Amendola.



