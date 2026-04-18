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L’addio di Ranieri è nell’aria: assente a Trigoria e all’Olimpico per Roma-Atalanta…

Il senior advisor vicino all'addio: potrebbe assistere alla sfida contro i nerazzurri
Jacopo Aliprandi
1 min
TagsRanieriRomaGasperini
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ROMA - Ieri Ranieri non era a Trigoria, come già accaduto nei due giorni precedenti, e i segnali di un addio imminente non sono del tutto scomparsi all’interno del club. Stasera dovrebbe affiancare Massara sugli spalti dell’Olimpico, come accade in ogni partita, ma la sua presenza resta inevitabilmente un punto interrogativo. Ranieri non credeva che la sua intervista potesse generare un caos simile nell’ambiente, né si aspettava che gran parte della tifoseria si schierasse a favore dell’allenatore.

 

L'arrivo dei Friedkin a Roma

Un intervento che il senior advisor considerava utile al bene della Roma, ma che di fatto ha prodotto una frattura interna in un momento delicatissimo della stagione. Resta sempre in ballo anche lo sbarco di Ryan Friedkin nei prossimi giorni.

 

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