A Trigoria è il momento di rompere il silenzio. Dopo giorni segnati da tensioni, indiscrezioni e poche, pochissime, dichiarazioni ufficiali, Gian Piero Gasperini è pronto a intervenire in conferenza stampa alle 13.30 per esporre la sua versione dei fatti. Un incontro molto atteso, ricco di significati, alla vigilia della delicata sfida contro l’Atalanta. Sarà l’occasione utile per provare a fare chiarezza sugli ultimi sviluppi, rispondere alle dichiarazioni di Claudio Ranieri e, forse, togliersi qualche peso? Oppure il tecnico deciderà di parlare solo della partita e verrà chiesto ai cronisti di non fare domande sul caso della settimana? Il dubbio c'è. Di sicuro, è una delle conferenze più attese degli ultimi tempi, anche perché sono passati sette giorni dalle frasi di Ranieri nel prepartita di Roma - Pisa e nella capitale non si è parlato d'altro. Rivivi la diretta.

15:15

Gasperini sul futuro

La risposta del tecnico della Roma sulla prossima stagione

15:07

Gasperini contro Ranieri, il caos

Le ironie social non si fermano per la Roma

15:04

Gasperini commosso

L'allenatore non è riuscito a trattenere l'emozione al termine della conferenza stampa

14:52

Pisilli recupera

Gasperini ha detto che il centrocampista sta meglio e quindi sarà convocato a meno di sorprese: il prodotto della cantera di Trigoria può giocare sia dietro a Malen (al fianco di Soulè) che sulla linea mediana, in tandem con Cristante

14:40

In attacco

Zero dubbi in attacco per Gasperini: spazio a Malen, reduce dalla tripletta al Pisa. Dall'altra parte Scamacca, esploso nelle giovanili della Roma, è tornato a pieno regime, ma si giocherà il posto con un Krstovic cresciuto passo dopo passo nella seconda parte di stagione

14:20

Verso Roma-Atalanta

Domani sera il clima sarà quello di una finale anche sugli spalti con circa 62.000-63000 tifosi presenti all'Olimpico

14:10

Gasperini lascia la conferenza stampa in lacrime

L'allenatore si è commosso e poi ha sbattuto la porta. APPROFONDISCI

14:06

Il bilancio contro l'Atalanta

Il tecnico della Roma e grande ex ha affrontato da avversario la Dea in 17 occasioni: il bilancio è di 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte con 20 gol realizzati e 17 subiti

13:55

Gasperini: "I miei ragazzi hanno avuto uno spirito strepitoso tutto l'anno"

"I miei ragazzi hanno avuto uno spirito strepitoso tutto l'anno, domani sarà una partita veramente equilibrata. Sono gli scontri che mi piacciono, la gente ci darà una mano. Non è una partita decisiva: se la perdi è decisiva, ma se vinci... A Roma c'è tutto per poter far bene, a Bergamo ho potuto fare bene perché il contesto intorno a me era molto compatto, abbiamo costruito un gruppo dove non c'erano solo ragazzi, ma c'erano tanti giocatori come De Roon, Ilicic, Zapata, Gomez, c'è un nucleo molto forte andato avanti per anni, non solo ragazzini. Hanno reinvestito facendo utili, la società è stata capacissima". Gasperini si commuove e se ne va

13:51

Il rapporto con Palladino: "Non sono una persona così brutta"

Sul rapporto con Palladino, Gasperini dice: "Lo conosco da quando ha 17 anni, credo di essere stato un riferimento per lui. Le tensioni in partita sono normali, il calcio è calcio, avevo degli amici quando giocavo che ci davamo legnate e poi andavamo a cena insieme. L'agonismo è fatto anche di queste situazioni. Io ho lasciato un contratto e la Champions, loro volevano rinnovare e io pensavo che il ciclo fosse chiuso, avrei mantenuto il contratto ma non avrei rinnovato. Sono venuto qui e ho visto una possibilità straordinaria e ripeto: ne sono contento. Sono stato 8 anni a Genova e 9 a Bergamo, forse non sono proprio una persona così brutta - dice ancora Gasperini -. Ci sta di avere dei punti di vista diversi, come tra marito e moglie. Se riesci a fare bene a Roma hai una gratificazione incredibile"

13:47

Gasperini: "Non dovevo aspettare niente, l'obiettivo era chiaro"

Cosa manca alla Roma rispetto alle altre? La risposta di Gasperini: "Ho sempre spinto per migliorare in base alle mie idee di calcio, ho sempre spinto per certi giocatori. Senza altri secondi fini, la mia intenzione è stata quella di migliorare. Non devo aspettare niente, per me l'obiettivo rimane quello"

13:45

Gasperini: "Con molto poco potevamo lottare subito per la Champions. E ancora oggi..."

"Se la Champions cambiasse qualcosa sul futuro? La società e Ranieri sono sempre stati molto chiari. Io ho pensato che con molto poco potessimo raggiungere l'obiettivo subito e i fatti lo dimostrano, siamo ancora lì, nonostante tutte le defezioni. Nel girone di andata non abbiamo avuto così problemi, riuscivamo a compensare. Da gennaio in poi ce ne sono state tante, ma io ho sempre pensato che con un paio di idee in più avremmo avuto ancora più occasioni. Ma sono confronti normali, con Ranieri (lo dice due volte, ndr) non sono mai stati con toni aggressivi. Se riusciamo a battere una squadra molto forte come l'Atalanta vediamo che succede. Sono un ostacolo duro. Se li battiamo siamo autorizzati a giocare la Champions, poi ne abbiamo altre davanti, ma questo è il parametro che mi sono sempre creato "

13:41

Gasperini e la risposta sulla formazione: pochi dubbi

Sulla formazione: "Non è cambiato niente rispetto alla settimana scorsa, se non che abbiamo perso Pellegrini. La formazione è quella, Pisilli sembra aver recuperato, ma le alternative sono quelle"

13:40

Gasperini non risponde sul futuro: "Con queste domande create problemi"

A Gasperini viene chiesto se in futuro si vede allenatore della Roma: "Non rispondo, con queste domande create problemi"

13:38

"Wesley vuole giocare, il medico lo frena"

Seconda domanda: il recupero di Wesley ed eventuali tensioni con lo staff medico. Gasperini risponde: "Sì, ci sono confronti e discussioni interne, come normale. Wesley pensa di poter giocare, fa tutto, ma la parte medica dice che ci sono dei rischi, non so se giustamente. Ci sono delle discussioni, ma da lì a parlare di altro ce ne passa. Lui vuole giocare domani e magari dall'altra parte si frena, vedremo domani, ma se il medico dice di no io non posso fare nulla. Non ho mai forzato, rientra tutto in una dialettica normale"

13:36

Via alle domande per Gasperini: "Nessun alibi con l'Atalanta"

Via alle domande per Gasperini: "Quanto è stato difficile questa settimana pensare alla partita? Mio malgrado ho subìto questo impatto mediatico, ma per me e per la squadra l'impatto è stato zero. Nessun alibi, dopo 32 giornate siamo in un percorso importante. Il mio unico obiettivo è stato quello, un po' di benzina in più semmai c'è stata. Credo che la gente lo capisca e sosterrà ancora di più la squadra"

13:33

+++ Via alla conferenza di Gasperini, il pensiero su Ranieri +++

Inizia Gasperini: "Per me l'intervista di Ranieri è stata una sorpresa incredibile, non c'è mai stato e dico mai un tono così, inaspettato. Mai avuto questi toni da parte sua. Mi sono preoccupato di non rispondere e di non creare nessun tipo di danno o difficoltà alla squadra, ai tifosi che vengono allo stadio per vedere una partita di livello dove abbiamo ancora delle occasioni per giocarci qualcosa di importante. Non sono intervenuto in settimana, da oggi vorrei che si parlasse di calcio nel rispetto della partita"

13:28

Gasperini, tra poco via alla conferenza

Ci siamo quasi: alle 13.30 via alla conferenza di Gian Piero Gasperini a Trigoria

13:06

Ranieri-Gasperini, la settimana di fuoco della Roma

Venerdì scorso, prima di Roma - Pisa, Claudio Ranieri aveva apertamente ammesso dei problemi con Gian Piero Gasperini. Bordate riprese dalla stampa di tutta Europa. Nel post Gasp, invece, non aveva replicato. Durante questa settimana i due si sono sostanzialmente ignorati a Trigoria mentre dagli Usa i Friedkin, ufficialmente, non hanno lasciato trasparire nulla. Neanche ufficiosamente, a dir la verità. Se ne è parlato - davvero tanto - sui media, nelle radio e sui social, ma da parte dei Friedkin non sono arrivate indicazioni

12:52

Le possibili scelte di Gasperini

Attacco ancora da ideare, con El Shaarawy favorito su Venturino e Zaragoza. Qui tutti i dettagli.

12:37

Roma, atteso Gasperini

Tutto pronto a Trigoria per la conferenza stampa di Gasperini. L'inizio fissato per le 13:30.

Trigoria, Roma