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domenica 19 aprile 2026
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E già, la Roma è una cosa seria

Chiaro il messaggio dell'Olimpico dopo quanto accaduto in settimana: Gasperini osannato. Ranieri? Mai inquadrato...
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRomaGasperiniRanieri
Roma

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Tutte le notizie sulla squadra

Dopo una settimana abbondante di chiacchiere (poche), indiscrezioni (parecchie) e notizie buttate lì a caso (tante, troppe), la parola ieri sera è passata allo stadio Olimpico. Al terreno di gioco, e non solo. C’era un’enorme curiosità, ad esempio, per verificare quale sarebbe stata la reazione della g

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