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domenica 19 aprile 2026
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Roma, c’è reazione ma non basta

I giocatori non si sono fatti condizionare dai fatti della settimana, ma al novantesimo arrivano i fischi di delusione
Guido D'Ubaldo
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La reazione della Roma non è bastata per sfruttare l’ultima occasione di vincere uno scontro diretto. Il pareggio contro l’Atalanta, che ha una filosofia di gioco molto simile e aveva sconfitto i giallorossi all’andata,

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