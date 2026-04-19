Roma, c’è reazione ma non basta

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La reazione della Roma non è bastata per sfruttare l’ultima occasione di vincere uno scontro diretto. Il pareggio contro l’Atalanta, che ha una filosofia di gioco molto simile e aveva sconfitto i giallorossi all’andata, Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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