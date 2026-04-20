Bufera Gasperini e Ranieri, Pellegrini rivela: "L'allenatore più carico che mai". E sul rinnovo...

Pellegrini sulla Champions: "Concentriamoci su noi stessi e alla fine si vedrà"

"Quello che noi abbiamo sempre fatto da inizio stagione è stato pensare solo a noi - esordisce Pellegrini parlando dell'obiettivo Champions -, non guardare troppo i numeri della classifica. Visto che in questo momento non dipende solo da noi, ciò che possiamo fare è concentrarci su noi stessi e cercare di vincere tutte le partite rimaste, poi alla fine si vedrà. Gasperini è più carico di prima, dobbiamo concentrarci solo su queste ultime partite. Quello che interessa a noi è stare il meglio possibile sul campo per vincere le sfide, poi vedremo ciò che succederà. Il mio percorso quest'anno? Sono contento perché quella scorsa è stata una stagione davvero difficile e il mio infortunio a maggio è stato veramente la ciliegina sulla torta. Devo dire che ho iniziato questa stagione con qualche problemino legato sempre a quell'infortunio ma veramente sono contento della crescita e continuità che ho avuto fino all'incidente di Pisa, che mi ha portato a quest'altro infortunio che proprio non ci voleva perché sentivo di aver ritrovato proprio la condizione al 100%. Comunque sia riuscirò a tornare prima della fine della stagione e il mio obiettivo è rientrare come ho lasciato, per aiutare i miei compagni e il mio mister a vincere per la Roma".

Pellegrini sul futuro: "Penso solo alle ultime cinque partite"

Inevitabile iniziare a fare ragionamenti sul suo futuro, con cinque partite di campionato rimaste e il contratto in scadenza a giugno. Pellegrini, però, non ci pensa: "Il mio futuro sono queste cinque partite, poi dopo se ne parlerà. Quello che rappresenta la Roma per me lo ha sempre rappresentato fin da bambino e lo rappresenterà per sempre". Altro futuro in bilico è quello di Gasperini: "Quello che posso dire ai tifosi è la verità e cioè che la Roma darà tutto in queste partite. Abbiamo fatto una stagione che ha avuto un calo nell'ultimo mese ma per il resto la nostra è stata una stagione davvero in crescendo. Io credo che ciò che abbiamo fatto potrebbe esser davvero un grande punto di partenza, però poi alla fine credo che si debba terminare questa stagione per dare un giudizio finale. Quello che abbiamo fatto finora e che continueremo a fare è seguire il Mister, per quello che ci chiederà e per quello che ci dirà la domenica per vincere le partite".