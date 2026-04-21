Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala e Wesley tornano in gruppo
Buone notizie per Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso, dopo il pareggio interno con l'Atalanta, sta preparanado la trasferta di Bologna, match valido per la 34esima giornata di campionato e in programma sabato 25 aprile alle ore 18:00. Il tecnico, nell'allenamento di oggi ha ritrovato sia Paulo Dybala che Wesley.
Dybala e Wesley tornano in gruppo
La squadra giallorossa ha svolto un allenamento mattutino agli ordini del tecnico giallorosso. L'attaccante argentino e l'esterno brasiliano hanno svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo e si candidano per la convocazione in vista della trasferta a Bologna. Due recuperi fondamentali in vista del rush finale in campionato.
In quattro hanno svolto un lavoro differenziato
Resta invece da monitorare la condizione di altri quattro calciatori: Manu Konè, Devyne Rensch, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, hanno infatti svolto un lavoro differenziato, non prendendo parte alle esercitazioni collettive. Le loro condizioni e l'eventuale disponibilità per la gara del Dall'Ara verrà valutata nei prossimi giorni.