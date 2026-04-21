Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala e Wesley tornano in gruppo

Buone notizie per Gian Piero Gasperini . Il tecnico giallorosso, dopo il pareggio interno con l'Atalanta, sta preparanado la trasferta di Bologna , match valido per la 34esima giornata di campionato e in programma sabato 25 aprile alle ore 18:00. Il tecnico, nell'allenamento di oggi ha ritrovato sia Paulo Dybala che Wesley.

Dybala e Wesley tornano in gruppo

La squadra giallorossa ha svolto un allenamento mattutino agli ordini del tecnico giallorosso. L'attaccante argentino e l'esterno brasiliano hanno svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo e si candidano per la convocazione in vista della trasferta a Bologna. Due recuperi fondamentali in vista del rush finale in campionato.

In quattro hanno svolto un lavoro differenziato

Resta invece da monitorare la condizione di altri quattro calciatori: Manu Konè, Devyne Rensch, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, hanno infatti svolto un lavoro differenziato, non prendendo parte alle esercitazioni collettive. Le loro condizioni e l'eventuale disponibilità per la gara del Dall'Ara verrà valutata nei prossimi giorni.