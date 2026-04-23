Ranieri: "Roma, tutti uniti verso un unico obiettivo". E di Gasperini non parla
Conta solo il presente. Per chiudere la stagione in crescendo. "Roma? Ci aspettiamo il meglio i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo". L'ha detto Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, durante la consegna del Premio Città di Roma organizzato da Opes, in corso al Salone d'Onore del Coni.
Ranieri non parla delle tensioni con Gasperini
Delle tensioni con Gasperini non ha voluto parlare, mentre a chi gli chiede cosa deve fare il calcio italiano per ripartire ha risposto: "Credo si debba ripartire dalla base e far giocare più italiani perché i nostri ct oggi hanno poca scelta".