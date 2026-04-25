L'ex genero di Ranieri torna sui social e chiarisce: "Ecco a chi era rivolto il mio sfogo"

La difesa feroce di Ranieri

"Ho una lista di Giuda che quando sarà il momento farò piangere forte e chiaro. Pecoroni che non siete altro". Così ieri l'attore reso famoso dalla serie 'Romanzo Criminale' aveva commentato via web la decisione del club giallorosso di interrompere il rapporto con Ranieri. Uno sfogo che aveva alzato un polverone, tanto da essere rimosso dallo stesso autore, che oggi è tornato sulla questione per le dovute precisazioni.

"Non era riferito al mondo del calcio"

"Allora, la mia prima storia che non pensavo potesse avere questo effetto, evidentemente mi sottovalutato, non è riferita al mondo del calcio, ma rivolta a persone che per anni hanno gravitato intorno a me per riflesso di Claudio con la lingua penzoloni chiedendo sempre qualcosa, ed in questi giorni pur di avere un po' di spazio non hanno esitato a parlar male o quanto meno a non capire che un romanista totale come Claudio non potrà mai fare una cosa per sé contro la Roma anzi.

Ps: ho dovuto precisare per evitare eccitazioni calcistiche, fantasie giornalistiche ecc ecc... Stacco instagram per un po' va che è meglio. Forza Roma"