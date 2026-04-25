Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'ex genero di Ranieri torna sui social e chiarisce: "Ecco a chi era rivolto il mio sfogo"

Dopo aver annunciato la pubblicazione di una 'lista di Giuda', l'attore Alessandro Roia precisa: "Non è riferita al mondo del calcio"
2 min
TagsRanieriRomaRoia
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo aver promesso di "far piangere tante persone", pubblicando una "lista di Giuda", Alessandro Roia, ex genero di Claudio Ranieri fa retromarcia e con una storia sul suo profilo Instagram precisa i destinatari del suo sfogo in favore dell'ormai ex senior advisor della Roma, annunciando poi una pausa dai social.

La difesa feroce di Ranieri

"Ho una lista di Giuda che quando sarà il momento farò piangere forte e chiaro. Pecoroni che non siete altro". Così ieri l'attore reso famoso dalla serie 'Romanzo Criminale' aveva commentato via web la decisione del club giallorosso di interrompere il rapporto con Ranieri. Uno sfogo che aveva alzato un polverone, tanto da essere rimosso dallo stesso autore, che oggi è tornato sulla questione per le dovute precisazioni.

 

 

"Non era riferito al mondo del calcio"

"Allora, la mia prima storia che non pensavo potesse avere questo effetto, evidentemente mi sottovalutato, non è riferita al mondo del calcio, ma rivolta a persone che per anni hanno gravitato intorno a me per riflesso di Claudio con la lingua penzoloni chiedendo sempre qualcosa, ed in questi giorni pur di avere un po' di spazio non hanno esitato a parlar male o quanto meno a non capire che un romanista totale come Claudio non potrà mai fare una cosa per sé contro la Roma anzi.

Ps: ho dovuto precisare per evitare eccitazioni calcistiche, fantasie giornalistiche ecc ecc... Stacco instagram per un po' va che è meglio. Forza Roma"

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma e Ranieri, la fine del modoL'ex genero di Ranieri lo difende sui social

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS