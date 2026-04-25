Celik, ecco come sta dopo il Bologna. E Gasperini regala due giorni di riposo alla Roma

Bologna-Roma, che si è conclusa con il successo dei giallorossi per 2-0 grazie ai gol di Malen e El Aynaoui, è durata solo 45' per Zeki Celik. L'esterno giallorosso è rimasto negli spogliatoi del Dall'Ara ed è stato sostituito da Rensh. Per i giallorossi di Gian Piero Gasperini si tratta dell'ennesimo contrattempo muscolare della stagione. L'esterno turco ha accusato un problema al flessore destro.