Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Celik, ecco come sta dopo il Bologna. E Gasperini regala due giorni di riposo alla Roma © AS Roma via Getty Images

Celik, ecco come sta dopo il Bologna. E Gasperini regala due giorni di riposo alla Roma

L'esterno della Roma si è fermato nel corso della sfida del Dall'Ara: le sue condizioni
2 min
TagscelikBologna-Roma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Bologna-Roma, che si è conclusa con il successo dei giallorossi per 2-0 grazie ai gol di Malen e El Aynaoui, è durata solo 45' per Zeki Celik. L'esterno giallorosso è rimasto negli spogliatoi del Dall'Ara ed è stato sostituito da Rensh. Per i giallorossi di Gian Piero Gasperini si tratta dell'ennesimo contrattempo muscolare della stagione. L'esterno turco ha accusato un problema al flessore destro.

 

 

Come sta Celik? Le condizioni dell'esterno

Le sue condizioni saranno valutate con attenzione nelle prossime 24/48 ore. La speranza, per lo staff medico giallorosso, è che il calciatore si sia fermato in tempo e non abbia aggravato la situazione. La squadra giallorossa si allenerà domenica mattina nel centro sportivo di Trigoria, poi Gasperini concederà al gruppo due giorni di riposo.

Il programma della Roma in vista della Fiorentina

I calciatori giallorossi si ritroveranno direttamente mercoledì pomeriggio, per riprendere gli allenamenti e prepara la sfida con la Fiorentina, in programma allo stadio Olimpico lunedì 4 maggio alle ore 20:45, posticipo della 36esima giornata. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Bologna, Italiano rilanciaGasperini sul futuro della Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS