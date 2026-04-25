Celik, ecco come sta dopo il Bologna. E Gasperini regala due giorni di riposo alla Roma
Bologna-Roma, che si è conclusa con il successo dei giallorossi per 2-0 grazie ai gol di Malen e El Aynaoui, è durata solo 45' per Zeki Celik. L'esterno giallorosso è rimasto negli spogliatoi del Dall'Ara ed è stato sostituito da Rensh. Per i giallorossi di Gian Piero Gasperini si tratta dell'ennesimo contrattempo muscolare della stagione. L'esterno turco ha accusato un problema al flessore destro.
Come sta Celik? Le condizioni dell'esterno
Le sue condizioni saranno valutate con attenzione nelle prossime 24/48 ore. La speranza, per lo staff medico giallorosso, è che il calciatore si sia fermato in tempo e non abbia aggravato la situazione. La squadra giallorossa si allenerà domenica mattina nel centro sportivo di Trigoria, poi Gasperini concederà al gruppo due giorni di riposo.
Il programma della Roma in vista della Fiorentina
I calciatori giallorossi si ritroveranno direttamente mercoledì pomeriggio, per riprendere gli allenamenti e prepara la sfida con la Fiorentina, in programma allo stadio Olimpico lunedì 4 maggio alle ore 20:45, posticipo della 36esima giornata.