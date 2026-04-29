Roma, ora in ballo c’è il ritorno di Totti: come stanno le cose

ROMA - Adesso che il capitolo legato a Ranieri è definitivamente chiuso, a Trigoria il dossier più romantico e insieme più delicato torna prepotentemente sul tavolo: il ritorno di Francesco Totti. Un tema caldo che coinvolge proprietà, allenatore e naturalmente lo stesso ex capitano. Perché Francesco osserva, aspetta, ascolta. E soprattutto non ha mai smesso di sentirsi parte della Roma. Le recenti cene con Gasperini hanno inevitabilmente acceso riflettori e interpretazioni.