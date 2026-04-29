Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, ora in ballo c’è il ritorno di Totti: come stanno le cose

Il possibile rientro a Trigoria dell'ex capitano è un tema caldo che coinvolge proprietà e allenatore
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsTottiRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Adesso che il capitolo legato a Ranieri è definitivamente chiuso, a Trigoria il dossier più romantico e insieme più delicato torna prepotentemente sul tavolo: il ritorno di Francesco Totti. Un tema caldo che coinvolge proprietà, allenatore e naturalmente lo stesso ex capitano. Perché Francesco osserva, aspetta, ascolta. E soprattutto non ha mai smesso di sentirsi parte della Roma. Le recenti cene con Gasperini hanno inevitabilmente acceso riflettori e interpretazioni.

Dialoghi, confronti, sensazioni. Totti aspetta una chiamata, un segnale dei Friedkin dopo un accordo di massima già trovato, magari un incontro faccia a faccia per chiudere l’accordo. E la sensazione è che qualcosa possa muoversi presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Il messaggio di TottiTotti non ha dubbi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS