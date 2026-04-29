Emery su Malen: "A Roma ha trovato il posto giusto, lo riscatteranno sicuramente"

"Malen è un grandissimo calciatore, davvero un ottimo attaccante. Qui aveva la concorrenza di Watkins, quindi giocava meno ma io già pensavo che dovesse giocare di più come attaccante". Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery, alla vigilia della semifinale di Europa League con i l Nottingham Forrest , ha parlato dei numeri evidenziati da Malen con la maglia della Roma.

Emery su Malen e i numeri alla Roma

L'attaccante olandese, nella prima parte della stagione, aveva trovato poco spazio con l'Aston Villa. "A volte ha giocato insieme a Watkins, quindi credo che alla Roma stia trovando il posto perfetto e abbia giocato tutte le partite per sfruttare le sue qualità e segnare tanti gol”, ha ribadito Unai Emery a Sky Sport.

Il futuro di Malen

Malen si è ambientato alla grande nel campionato italiano e con la maglia della Roma ha fatto registrare numeri straordinari, segnando 11 gol in 14 gare. Il suo futuro, come confermato dallo stesso Emery, sarà ancora nella capitale. “Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che la Roma, visti i risultati, eserciterà. E per questo torno a dire che sono molto contento per lui, perché è un bravo ragazzo ed è un buon calciatore”.