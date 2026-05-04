Massara: "Il mio futuro alla Roma? Come ha detto Gasperini pensiamo al presente"

Roma, Massara a Sky: "Il mio futuro? I personalismi vanno messi da parte"

Così il ds Ricky Massara ai microfoni di Sky Sport nel pre gara di Roma-Fiorentina: "I risultati che hanno riaperto il discorso Champions? Effettivamente sono risultati che tengono molto aperta la corsa Champions, siamo contenti di essere in questa corsa. Sappiamo di avere una partita molto difficile questa sera, per avvicinarle servirà una prestazione molto importante. Il mio futuro? Ho sempre lavorato al presente e al futuro di questa squadra, ma ha detto bene Gasperini: siamo concentrati sul presente, perché potrebbe regalarci anche un futuro più interessante. Dal mio futuro mi aspetto un risultato importante questa sera, i personalismi vanno messi da parte. C’è solo la Roma e altre distrazioni non sarebbero produttive"

Massara a Dazn: "I giocatori in scadenza? Dialoghi sempre aperti"

Massara è poi intervenuto a Dazn per commentare il momento della Roma a pochi passi dal kick-off della sfida con la Fiorentina: "Viviamo questo momento con grande concentrazione, con una corsa Champions che si è riaperta anche con i risultati di ieri. Quindi siamo concentrati sul presente, poi sul futuro. La mia partenza legata all'addio di Ranieri? Sono cose che non voglio commentare. Il futuro della Roma viene programmato con un'attenta regia di una proprietà molto presente, con un futuro molto luminoso per questi colori. Stiamo tutti lavorando alacremente sul presente e sul futuro, ma oggi dobbiamo essere estremamente concentrati sulla partita di stasera, contro una Fiorentina in salute. I giocatori in scadenza? Il fatto che non siano state fatte comunicazioni significa che ci sono dialoghi aperti con tutti questi calciatori. Oggi il mercato è un po' cambiato, anche i calciatori arrivano a fine stagione per trovare nuovi accordi ed è una possibilità che esiste anche per i nostri calciatori".