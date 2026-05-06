Roma, Malen non si allena: la gestione dell’olandese
Donyell Malen si è allenato a parte. L’olandese, trascinatore dei giallorossi nella seconda parte di stagione, si è dedicato al recupero delle fatiche accumulate recentemente, svolgendo una seduta personalizzata. Tutto previsto - fa sapere la Roma - l’allenamento in solitaria con l’aiuto dei preparatori era stato programmato dopo le fatiche con la Fiorentina.
La strategia della Roma e di Gasperini per la Champions
L’attaccante si è dedicato soprattutto a un lavoro sulla forza in palestra. Nella giornata di domani ritroverà il gruppo e il campo. Gasperini segue con maniacale attenzione ogni minimo segnale di affaticamento dell’uomo in più di questa corsa Champions: dalla sua salute dipendono gran parte delle speranze di rimonta della squadra.