Roma, Malen non si allena: la gestione dell’olandese

Donyell Malen si è allenato a parte. L’olandese, trascinatore dei giallorossi nella seconda parte di stagione, si è dedicato al recupero delle fatiche accumulate recentemente, svolgendo una seduta personalizzata. Tutto previsto - fa sapere la Roma - l’allenamento in solitaria con l’aiuto dei preparatori era stato programmato dopo le fatiche con la Fiorentina.