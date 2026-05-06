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Roma, Malen non si allena: la gestione dell’olandese

Nessun allarme, l'attaccante si è dedicato al recupero delle fatiche accumulate recentemente
Giorgio Marota
2 min
TagsRomamalenSerie A 2025-26
Roma

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Donyell Malen si è allenato a parte. L’olandese, trascinatore dei giallorossi nella seconda parte di stagione, si è dedicato al recupero delle fatiche accumulate recentemente, svolgendo una seduta personalizzata. Tutto previsto - fa sapere la Roma - l’allenamento in solitaria con l’aiuto dei preparatori era stato programmato dopo le fatiche con la Fiorentina.

La strategia della Roma e di Gasperini per la Champions

L’attaccante si è dedicato soprattutto a un lavoro sulla forza in palestra. Nella giornata di domani ritroverà il gruppo e il campo. Gasperini segue con maniacale attenzione ogni minimo segnale di affaticamento dell’uomo in più di questa corsa Champions: dalla sua salute dipendono gran parte delle speranze di rimonta della squadra.

SERIE A, LA VOLATA CHAMPIONS

 

 

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