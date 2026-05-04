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lunedì 4 maggio 2026
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Volata Champions, cosa cambia dopo Roma-Fiorentina: la situazione e le possibili combinazioni

Il risultato della squadra di Gasperini...
3 min
TagsChampions LeagueRomajuve

Con IL RISULTATO della Roma contro la Fiorentina, si chiude la 35ª giornata di Serie A e si ricompone il mosaico della corsa ad un posto in Champions League, che dopo i risultati del week end assume i connotati di una vera e propria volata lunga 270 minuti. Ecco come si configura la situazione e le possibili combinazioni in questo rush finale.

Serie A, la classifica

Napoli virtualmente in Champions, dietro è bagarre

Oltre all'Inter campione d'Italia per la 21ª volta, anche il Napoli è praticamente sicuro della qualificazione in Champions, mentre alle spalle della squadra di Conte è bagarre dopo la brutta sconfitta del Milan con il Sassuolo e l'inopinato pari della Juve con il Verona. Roma e Como sono infatti tornate a sperare e con nove punti ancora da conquistare per tutte, sono quattro squadre ad alzarsi sui pedali nello spazio di cinque punti, dai 67 del Milan ai 62 del Como.

Il calendario delle contendenti

Questo il calendario delle pretendenti alle 'dorate' piazze d'onore: 

Napoli: Bologna in casa, Pisa fuori, Udinese in casa

Milan: Atalanta in casa, Genoa fuori, Cagliari in casa

Juve: Lecce fuori, Fiorentina in casa, Torino fuori

Roma: Parma fuori, Lazio in casa, Verona fuori

Como: Verona fuori, Parma in casa, Cremonese fuori

Il peso degli scontri diretti

Se questo inseguimento ruota a ruota dovesse risolversi in una volata gomito a gomito, un fattore determinante potrebbe essere rappresentato dagli scontri diretti, che come da regolamento stabiliranno le posizioni finali in caso di arrivo a pari punti. Questa speciale graduatoria è però altrettato ingarbugliata, con la Juve in vantaggio sulla Roma ma che paga dazio con il Como, il Milan che è alla pari con la Juve e in vantaggio su Como e Roma. Proprio i giallorossi sono in svantaggio con tutte le rivali, tranne il Como.

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