Il retroscena su Malen svelato da Mancini: "In allenamento bisona stare attenti nei contrasti perché..."

ROMA - Guai a entrare pesante in allenamento, guai a rischiare di far male al bomber della Roma. Al Fulvio Bernardini ogni giorno c’è massima attenzione durante le partitelle negli interventi su Malen. A svelarlo è stato Gianluca Mancini parlando proprio dell’importanza del centravanti olandese per la squadra: "In allenamento è ancora più forte, bisogna stare attenti ai contrasti e nei duelli. Donny fa vedere ancora più cose che in partita, dove gli avversari ti entrano. È un ragazzo eccezionale. La rapidità nello stop e nel tirare sono molto importanti per noi. Sta dando tantissimo alla squadra e al gruppo da quando è arrivato".