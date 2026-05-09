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sabato 9 maggio 2026
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Il retroscena su Malen svelato da Mancini: "In allenamento bisona stare attenti nei contrasti perché..."

La cautela particolare per l'attaccante olandese rivelata dal difensore della Roma: tutti i dettagli
Jacopo Aliprandi
1 min
TagsmalenMancini
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ROMA - Guai a entrare pesante in allenamento, guai a rischiare di far male al bomber della Roma. Al Fulvio Bernardini ogni giorno c’è massima attenzione durante le partitelle negli interventi su Malen. A svelarlo è stato Gianluca Mancini parlando proprio dell’importanza del centravanti olandese per la squadra: "In allenamento è ancora più forte, bisogna stare attenti ai contrasti e nei duelli. Donny fa vedere ancora più cose che in partita, dove gli avversari ti entrano. È un ragazzo eccezionale. La rapidità nello stop e nel tirare sono molto importanti per noi. Sta dando tantissimo alla squadra e al gruppo da quando è arrivato". 

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