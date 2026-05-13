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La Lazio perde la Coppa Italia, la Roma aritmeticamente in Europa League. E scatta l'obbligo di acquisto per Malen

Ecco quanto dovranno versare i giallorossi nelle casse dell'Aston Villa: i dettagli
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La vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter garantisce alla Roma la qualificazione matematica almeno alla prossima Europa League. Un traguardo che fa scattare automaticamente anche una clausola di mercato legata a Donyell Malen.

La Roma è aritmeticamente in Europa League: scatto l'obbligo per il riscatto di Malen

Con il raggiungimento dell’obiettivo europeo, infatti, per il club giallorosso diventa obbligatorio il riscatto dell’attaccante, arrivato in prestito dall’Aston Villa. La Roma dovrà quindi versare 25 milioni di euro nelle casse del club inglese (da limare le modalità di pagamento) per acquistare definitivamente il giocatore olandese.

I numeri di Malen

La punta olandese, arrivata a gennaio, è diventata in pochi mesi la colonna della squadra di Gian Piero Gasperini e anche il miglior acquisto del mercato invernale per numero di gol: dal suo arrivo ha segnato 13 gol in Serie A e 1 in Europa League.

 

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