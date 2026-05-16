Derby Roma-Lazio, i cancelli apriranno alle 9.30: tutte le informazioni per i tifosi tra coreografia, biglietti, parcheggi e sicurezza

Domani è il grande giorno: si gioca il derby all'Olimpico alle ore 12 in punto. La Roma, padrona di casa, ha scritto sul sito ufficiale che "è l'ultimo impegno in casa della nostra stagione, cruciale per la corsa al quarto posto" ma anche che "servirà il tifo di tutto lo stadio giallorosso per spingere la squadra" di Gasperini .

Intanto, sui social sta circolando un messaggio per i tifosi che saranno presenti allo stadio, per dare indicazioni sulla coreografia messa a punto: "Romanisti, tutto è pronto per il derby. Oltre alla Curva Sud, quanto preparato coinvolgerà anche la Tribuna Tevere ed è quindi importante, oltre alla mano di tutti, che non vengano sventolate bandiere ed accese torce e fumogeni. Il segnale, come al solito, verrà dato quando sventolerà in Curva Sud la bandiera di Antonio De Falchi e del vecchio stemma in Tribuna Tevere. Annientiamoli. Avanti romanisti".

Apertura cancelli per il derby

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 9:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli, in particolar modo prima di un evento come il derby.

Biglietto digitale: cosa sapere

Ecco cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento, da quando nel corso di questa stagione il Club ha introdotto il digitale come unica modalità di accesso allo stadio.

Caricare il titolo sul proprio Wallet su smartphone Android o iOS

Caricare il titolo sull’app “Il Mio Posto”

Cambiare utilizzatore tramite apposito form sul sito dell’AS Roma

Solo per gli abbonamenti Plus/Classic extra, rivendere il proprio posto sulla piattaforma ufficiale del club disponibile sull’app “Il Mio Posto”

Non è invece consentito:

Effettuare screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi

Rivendere il biglietto/abbonamento su piattaforme alternative, nemmeno a un prezzo inferiore a quello di acquisto

Modifica delle aree di parcheggio

A causa della concomitanza con gli Internazionali d’Italia di Tennis, sono previste limitazioni e modifiche all’accesso delle aree parcheggio nei pressi dello Stadio Olimpico.

In occasione di questa gara la maggior parte dei pass auto sarà reindirizzata verso aree alternative.

PARCHEGGI INVARIATI

- I parcheggi A1, A3 e A4 (Viale dei Gladiatori) rimangono invariati.

AREE MODIFICATE E ACCESSO ALLO STADIO

- I possessori dei pass A5, A6, A7 (Viale dei Gladiatori), B1, B2 (Viale delle Olimpiadi), C7 (Stadio dei Marmi), E1 ed E2 (Via Nigra) potranno parcheggiare, con relativo pass auto, presso Lungotevere della Vittoria.

- Sarà disponibile un servizio navetta dall'inizio di Viale dei Gladiatori e fino all’area di prefiltraggio, per agevolare l’accesso allo stadio.

- L’accesso allo stadio avverrà tramite il prefiltraggio presso Viale dei Gladiatori.

PARCHEGGI DEDICATI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

- I titolari di permesso disabili e abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (persona non deambulante + accompagnatore) potranno parcheggiare a Viale Alberto Blanc e via Tommaso Tittoni.

- L’accesso è consentito solo con abbonamento/biglietto e relativo tagliando disabili.

Si invita ad arrivare con largo anticipo per agevolare l’accesso all’area stadio e a valutare, ove possibile, soluzioni alternative come l’utilizzo del servizio taxi o dei trasporti pubblici, in considerazione delle limitazioni alle aree di parcheggio.