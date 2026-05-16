Koné a rischio per il derby: problema muscolare alla vigilia di Roma-Lazio

ROMA - Allarme in casa Roma alla vigilia del debry contro la Lazio in programma domani (domenica 17 maggio, ore 12) allo stadio Olimpico. Nell'allenamento di rifiniturasi è infatti fermato Koné , il centrocampista francese di Gasperini ha accusato un problema muscolare e la sua presenza nella stracittadina della Capitale è a rischio.

Sarebbe l'ennesimo stop muscolare per Koné

Dovesse essere necessario uno stop, sarebbe una storia già vista per Koné, che nel corso di questa stagione aveva già subito due infortuni di natura muscolare: il primo, a febbraio, lo aveva costretto a saltare tre partite, il secondo, ad aprile, gli era invece costato cinque gare di assenza. Il terzo sarebbe però una beffa, alle porte di un derby che pesa tantissimo per i giallorossi e dopo che solamente qualche giorno fa il centrocampista aveva festeggiato la prima convocazione per i Mondiali con la Francia di Deschamps.