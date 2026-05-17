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Roma, il discorso di Ryan Friedkin alla squadra nello spogliatoio prima del derby: cosa ha detto ai giocatori

Il vice presidente non ha solo preso il pullman con la squadra, ma ha anche parlato al gruppo: il retroscena
Chiara Zucchelli
1 min
Roma

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Non ha solo preso il pullman da Trigoria con i giocatori, ma prima della partita Ryan Friedkin ha fatto un lungo e sentito discorso alla squadra nello spogliatoio. Il vicepresidente della Roma ha chiesto ai giocatori di dare il massimo in questa e nella prossima partita, sicuro che lo avrebbero fatto, ma soprattutto ha espresso alla squadra la fiducia della proprietà nel gruppo. Indipendentemente dal risultato - Ryan ha parlato prima -, i Friedkin erano soddisfatti del percorso fatto da Gasperini e dai giocatori. Tutto quello che hanno costruito insieme, in sintesi, superando momenti difficili, è stato apprezzato dalla proprietà. E Gasp e i giocatori stessi hanno, dal canto loro, gradito molto le parole del vice presidente.

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