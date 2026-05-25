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lunedì 25 maggio 2026
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Un finale da Faraone

Leggi il commento su El Shaarawy, in gol nella sua ultima partita giocata con la maglia della Roma
Guido D'Ubaldo
1 min
TagsRomaEl Shaarawy
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Grazie Stephan El Shaarawy. Grazie per il gol che riporta la Roma in Champions dopo sette anni, grazie per dieci anni in giallorosso da grande professionista. Quella di Verona è stata la sua ultima partita in giallorosso, ventitrè minuti, compreso il recupero, durante il quale ha re

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