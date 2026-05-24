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Verona
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Roma
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20:45
Serie A - 24.05.2026
Stadio Marcantonio Bentegodi

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Verona
20:45
Roma

Verona-Roma diretta: Gasperini vuole la Champions, segui la sfida di oggi LIVE

A otto anni dall'ultima qualificazione in Champions League (il 20 maggio 2018, con il successo in casa del Sassuolo, i giallorossi chiusero il campionato al terzo posto), Malen e compagni hanno la possibilità di tornare nella coppa più prestigiosa: al Bentegodi serve una vittoria
Daniele Liberati
2 min
TagsRomaVeronaSerie A
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VERONA - Tutto in una notte. A otto anni dall'ultima qualificazione in Champions League (il 20 maggio 2018, con il successo in casa del Sassuolo, i giallorossi chiusero il campionato al terzo posto), la Roma ha la possibilità di tornare nella coppa più prestigiosa. A Verona, un risultato diverso dalla vittoria (che regalerebbe alla squadra di Gasperini almeno la quarta posizione) costringerebbe i giallorossi a guardare gli altri campi, con speranze a quel punto ridotte. Testa al Bentegodi, dunque, senza Wesley, N’Dicka e Pellegrini, ma con Malen e Dybala dal 1'. Segui la partita in diretta con noi:

19:45

Verona-Roma: le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

19:30

Chi è l'arbitro di Verona-Roma

Sarà l’arbitro Simone Sozza di Seregno a dirigere la gara tra Verona e Roma. I suoi assistenti Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella), Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto); IV uomo: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo); VAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Prato); AVAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco). Tutte le curiosità sulla partita.

19:20

La Roma è al Bentegodi

La squadra giallorossa è arrivata allo stadio.

Stadio Bentegodi, Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

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Verona-Roma, segui la partita in diretta

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