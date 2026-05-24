Verona-Roma diretta: Gasperini vuole la Champions, segui la sfida di oggi LIVE

VERONA - Tutto in una notte. A otto anni dall'ultima qualificazione in Champions League (il 20 maggio 2018, con il successo in casa del Sassuolo, i giallorossi chiusero il campionato al terzo posto), la Roma ha la possibilità di tornare nella coppa più prestigiosa. A Verona, un risultato diverso dalla vittoria (che regalerebbe alla squadra di Gasperini almeno la quarta posizione) costringerebbe i giallorossi a guardare gli altri campi, con speranze a quel punto ridotte. Testa al Bentegodi, dunque, senza Wesley, N’Dicka e Pellegrini, ma con Malen e Dybala dal 1'. Segui la partita in diretta con noi: