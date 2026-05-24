Dove vedere Verona-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
Verona-Roma mette in palio tre punti con cui i giallorossi possono chiudere un cerchio tornando a giocare in Champions League dopo sette anni. I giallorossi mancano, infatti, dalla massima competizione europea per club dal 6 marzo 2019, quando furono eliminati negli ottavi di finale dal Porto dopo i tempi supplementari. Tutto nelle mani degli uomini di Gian Piero Gasperini, artefici del proprio destino: basta vincere contro i gialloblù di Paolo Sammarco, già retrocessi e certi del penultimo posto in classifica, per brindare senza necessità di dover attendere i risultati dagli altri campi.
Verona-Roma, l'orario
Verona-Roma è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Bentegodi di Verona dove i padroni di casa non vincono dal 6 dicembre 2025 (3-1 all'Atalanta). Risale invece allo scorso 10 marzo (3-2 a Parma) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Verona-Roma in diretta tv
Verona-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Verona-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Verona-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Sammarco e Gasperini
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Bella-Kotchap, Fallou, Bradaric, Lirola, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Szimionas, Sarr, Isaac, Ajayi, Vermesan. Allenatore: Sammarco.
Indisponibili: Mosquera, Oyegoke, Serdar.
Squalificati: Gagliardini.
Diffidati: Akpa-Akpro, Al-Musrati, Nelsson, Orban.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Çelik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Zelezny, Seck, Ziolkowski, Angeliño, Koné, Pisilli, El Shaarawy, Venturino, Vaz, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
Indisponibili: Pellegrini, N’Dicka, Tsimikas, Zaragoza, Ferguson.
Squalificati: Wesley.
Diffidati: El Shaarawy, Hermoso, Mancini.
Verona-Roma mette in palio tre punti con cui i giallorossi possono chiudere un cerchio tornando a giocare in Champions League dopo sette anni. I giallorossi mancano, infatti, dalla massima competizione europea per club dal 6 marzo 2019, quando furono eliminati negli ottavi di finale dal Porto dopo i tempi supplementari. Tutto nelle mani degli uomini di Gian Piero Gasperini, artefici del proprio destino: basta vincere contro i gialloblù di Paolo Sammarco, già retrocessi e certi del penultimo posto in classifica, per brindare senza necessità di dover attendere i risultati dagli altri campi.
Verona-Roma, l'orario
Verona-Roma è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Bentegodi di Verona dove i padroni di casa non vincono dal 6 dicembre 2025 (3-1 all'Atalanta). Risale invece allo scorso 10 marzo (3-2 a Parma) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Verona-Roma in diretta tv
Verona-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Verona-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Verona-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.