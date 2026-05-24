Dove vedere Verona-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Verona-Roma mette in palio tre punti con cui i giallorossi possono chiudere un cerchio tornando a giocare in Champions League dopo sette anni. I giallorossi mancano, infatti, dalla massima competizione europea per club dal 6 marzo 2019, quando furono eliminati negli ottavi di finale dal Porto dopo i tempi supplementari. Tutto nelle mani degli uomini di Gian Piero Gasperini , artefici del proprio destino: basta vincere contro i gialloblù di Paolo Sammarco , già retrocessi e certi del penultimo posto in classifica, per brindare senza necessità di dover attendere i risultati dagli altri campi.

Verona-Roma, l'orario

Verona-Roma è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Bentegodi di Verona dove i padroni di casa non vincono dal 6 dicembre 2025 (3-1 all'Atalanta). Risale invece allo scorso 10 marzo (3-2 a Parma) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.

Dove vedere Verona-Roma in diretta tv

Verona-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Verona-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Verona-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.