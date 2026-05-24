Gasperini e Fabregas, che siparietto in diretta tv: "Bellissimo vedere il Como, a parte quando..."

Siparietto tra Gasperini e Fabregas

I due allenatori si sono visti in diretta tv su Dazn. Cesc ha aperto le danze: "Complimenti mister!". Gasperini ha subito ricambiato: "Complimenti! Sono veramente contento per il Como perché quest'anno è stata veramente una bella espressione di calcio. A parte quando si buttano pun po' in terra e io bisticcio con lui (ride, ndr)". I due hanno continuato a ridere e ha risposto: "A parte quando giochiamo con i portieri!". Infine Gasp: "Siete stati bravissimi, vedere giocare il Como è sempre stato molto piacevole".