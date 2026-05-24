Roma e Como volano in Champions, Milan e Juve in Europa League: tutti i verdetti
Roma e Como si qualificano alla prossima edizione della UEFA Champions League, al pari di Inter e Napoli. Fuori dalle prime quattro il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti, entrambe in Europa League. Grande soddisfazione per i giallorossi di Gasperini e i biancoblù di Fabregas, che centrano un obiettivo prestigioso, chiudendo alla grande le rispettive stagioni. In Conference League ci va l'Atalanta, da settima, complice la vittoria dell'Inter in Coppa Italia.
Serie A, i verdetti: Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League
La Roma vince 2-0 al "Bentegodi" di Verona grazie ai gol di Malen ed El Shaarawy. Serata di festa per i giallorossi, accompagnati nella massima competizione continentale dal Como di Cesc Fabregas, vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodríguez, Douvikas e una doppietta di Da Cunha (il primo su rigore). Di Bonazzoli la rete del momentaneo 1-2.
Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions Milan e Juventus: i rossoneri, che erano artefici del proprio destino, pagano a caro prezzo il passo falso (2-1) a San Siro contro il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da una salvezza conquistata con un turno d'anticipo: a bersaglio Saelamakers, Borrelli e Juan Rodríguez. Sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi in virtù del 2-2 tra Torino e Juve: doppietta di Vlahovic, sigilli di Casadei e Adams.