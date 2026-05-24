Roma e Como volano in Champions, Milan e Juve in Europa League: tutti i verdetti

Roma e Como si qualificano alla prossima edizione della UEFA Champions League , al pari di Inter e Napoli . Fuori dalle prime quattro il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti, entrambe in Europa League . Grande soddisfazione per i giallorossi di Gasperini e i biancoblù di Fabregas, che centrano un obiettivo prestigioso, chiudendo alla grande le rispettive stagioni. In Conference League ci va l' Atalanta , da settima, complice la vittoria dell'Inter in Coppa Italia.

Serie A, i verdetti: Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League

La Roma vince 2-0 al "Bentegodi" di Verona grazie ai gol di Malen ed El Shaarawy. Serata di festa per i giallorossi, accompagnati nella massima competizione continentale dal Como di Cesc Fabregas, vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodríguez, Douvikas e una doppietta di Da Cunha (il primo su rigore). Di Bonazzoli la rete del momentaneo 1-2.

Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions Milan e Juventus: i rossoneri, che erano artefici del proprio destino, pagano a caro prezzo il passo falso (2-1) a San Siro contro il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da una salvezza conquistata con un turno d'anticipo: a bersaglio Saelamakers, Borrelli e Juan Rodríguez. Sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi in virtù del 2-2 tra Torino e Juve: doppietta di Vlahovic, sigilli di Casadei e Adams.