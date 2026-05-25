Antonello Venditti spiazza tutti: "Mio nipote è la speranza della Roma"

Da sempre il cuore di Antonello Venditti batte fortissimo per il calcio e per la Roma . Ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantautore nato e cresciuto nella Capitale ha spiazzato tutti parlando del suo nipotino di appena dieci anni e definito senza mezzi termini “un fenomeno del calcio” . Una frase pronunciata con grande orgoglio, da tifoso e da nonno: “È la speranza della Roma del futuro” , ha detto l'artista sorridendo e lasciando subito immaginare il talento del piccolo di casa. Una dichiarazione che, inevitabilmente, ha acceso la curiosità dei tifosi giallorossi e del pubblico social. Il bambino fa parte della grande famiglia costruita da Francesco Venditti, l'unico erede che Antonello ha avuto dall'ex moglie , l'attrice e doppiatrice Simona Izzo. Francesco, anche lui attore e doppiatore, ha quattro figli avuti da due relazioni diverse: Alice e Tomaso dal matrimonio con Alexandra La Capria, poi Leon e Mia dalla storia con Cristina Congiunti.

Dalla depressione all’aiuto di Lucio Dalla: “Mi ha salvato la vita”

A Domenica In Antonello Venditti ha alternato momenti ironici a confessioni molto intime. Il cantautore romano ha infatti raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dalla depressione nonostante il grande successo artistico degli anni Ottanta. A tendergli la mano fu Lucio Dalla, amico fraterno e figura decisiva in quel momento complicato. "Mi ha salvato la vita", ha confessato Venditti con emozione, spiegando come Dalla lo convinse a lasciare temporaneamente Roma per ritrovare serenità a Carimate. Un racconto che ha colpito profondamente Mara Venier e il suo pubblico, mostrando il lato più fragile dell’artista romano. Venditti ha ricordato quegli anni come un periodo di enorme smarrimento interiore, vissuto proprio mentre la sua carriera raggiungeva l’apice. Spazio anche al rapporto difficile con la televisione e i social network. “La tv è apparenza, non è verità”, ha spiegato il cantante, rivelando di aver deciso di cancellarsi dai social già dallo scorso dicembre. Una scelta legata al desiderio di allontanarsi dall’immagine costruita online e tornare invece alla scrittura e alla musica.

Fellini, la musica e il nuovo album Daje

Tra i passaggi più suggestivi dell’intervista con l'amica Mara anche il ricordo di Federico Fellini, che Venditti ha definito un autentico visionario. Il cantautore ha raccontato alcuni episodi vissuti accanto al grande regista, descrivendolo come capace di trasformare qualunque situazione quotidiana in una scena cinematografica. “Muoveva le persone come fossero attori dentro un set”, ha spiegato Venditti, ricordando quanto Fellini abbia influenzato il suo modo di guardare la vita e l’arte. L’ospitata a Domenica In è stata anche l’occasione per presentare il nuovo album Daje, in uscita il 19 giugno 2026. Un titolo che richiama immediatamente Roma, la sua gente e quell’identità popolare che Venditti continua a incarnare dopo decenni di carriera. Tra musica, ricordi e confessioni personali, il momento che ha fatto più rumore è stato proprio quello dedicato al piccolo “fenomeno” di casa. Perché quando un romanista come Antonello Venditti parla della “speranza della Roma”, i tifosi inevitabilmente drizzano le antenne.