Antonello Venditti shock: "Volevo suicidarmi"

A quarant'anni dall'uscita dell'intramontabile successo Notte prima degli esami, Antonello Venditti si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato di temi privati, come la fine del matrimonio con Simona Izzo, durato dal 1975 al 1978: "Al tempo della mia separazione, Lucio Dalla mi salvò la vita". Venditti ha rivelato: "È lui l’amico di Ci vorrebbe un amico, capì che in quel periodo dovevo allontanarmi da Roma". E poi: "Così vissi per due anni al castello di Carimate, in Brianza, dove venivano i più grandi artisti italiani ad incidere i loro dischi: Pino Daniele, i Pooh, Fabrizio De André, con cui passavo le notti a parlare. Loro però il venerdì partivano e io restavo solo, sull’orlo del baratro. Entravo in un posto e dovevo uscire. Tutto mi faceva paura. Avevo paura di me stesso, di non essere amato".