Dybala euforico per la Roma in Champions: il messaggio sui social fa sognare i tifosi

La Roma e i suoi tifosi continuano a celebrare la qualificazione alla prossima Champions League. Festeggia anche Paulo Dybala , grande protagonista al "Bentegodi" di Verona con il suo assist per Malen , sulla respinta del calcio di rigore inizialmente fallito dall'olandese. In attesa di capire quale sarà il futuro della Joya, il fantasista ex Juve ha pubblicato sui social un messaggio importante, ringraziando i tifosi per il supporto incondizionato.

Dybala, messaggio social dopo Verona-Roma: "Godiamoci questo momento, grazie ai tifosi"

Così Paulo Dybala nel day after di Verona-Roma: "Una stagione intensa, piena di emozioni, momento difficili e grande gioie - ha scritto l'argentino sul suo account Instagram ufficiale -. Orgoglioso del gruppo, del lavoro fatto insieme e di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions League. Come ho detto ieri, la Roma non dovrebbe mai fare notizia per essere in Champions... ma intanto godiamoci questo momento, perché ce lo siamo meritato. Grazie ai tifosi per esserci sempre stato, in ogni momento. Il vostro supporto fa davvero la differenza. Forza Roma".