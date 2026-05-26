Donyell Malen rimane alla Roma . Con un video ironico sui social, ambientato in un'osteria romana, l'attaccante olandese arrivato a gennaio ha annunciato la sua permanenza con i giallorossi. Pedina fondamentale per la conquista del terzo posto in classifica, vivrà da protagonista il ritorno in Champions della squadra di Gasperini . Questo il comunicato della Roma sull'acquisto a titolo definitivo del giocatore: "L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Complimenti, Donyell!".

Malen resta alla Roma, l'annuncio è esilarante

Malen ha annunciato la permanenza alla Roma con un video incredibile. Si vede l'olandese che gira per i vicoli di Roma con un tradizionale Ape Car e si ferma davanti a un'osteria romana. Parcheggia, si mette a sedere e viene servito subito con un caffè. Alle sue spalle un signore che legge il giornale, poi si interrompe e chiede all'attaccante: "Sei Bobby?". Malen risponde affermativo e poi gli viene chiesto "Resterai a Roma?". Poi la risposta fatidica: "Sì, Bobby resterà a Roma", con un italiano perfetto. Poi il primo piano sulla sua faccia sorridente e in sottofondo "Roma, Roma, Roma" di Antonello Venditti.

I numeri straordinari di Malen

Impossibile non rimarcare il ruolo centrale di Malen nel ritorno in Champions League della Roma. Ha spostato tutti gli equilibri con il suo arrivo a gennaio in prestito dall'Aston Villa. In Premier League non ha trovato lo spazio e uno schema di gioco che lo valorizzasse. Arriva nella Capitale e Gasperini lo mette subito al centro del suo attacco, sia per necessità che per caratteristiche. La fiducia viene ripagata alla grande: subito in gol all'esordio contro il Torino, chiude la stagione con 15 gol e tre assist in 20 presenze tra campionato ed Europa League. Un rendimento straordinario, con la ciliegina sulla torta messa a Verona nell'ultima giornata di campionato decisiva per la conquista del terzo posto finale. Il riscatto era inevitabile, ora può viversi il ritorno in Champions dei giallorossi da assoluto protagonista.