Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 26 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Malen e il divertente annuncio sui social: "Bobby resta alla Roma"

L'attaccante olandese, rivelazione della seconda parte di stagione, rimarrà con i giallorossi: il video del giocatore e il comunicato ufficiale del club
4 min
TagsmalenRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Donyell Malen rimane alla Roma. Con un video ironico sui social, ambientato in un'osteria romana, l'attaccante olandese arrivato a gennaio ha annunciato la sua permanenza con i giallorossi. Pedina fondamentale per la conquista del terzo posto in classifica, vivrà da protagonista il ritorno in Champions della squadra di Gasperini. Questo il comunicato della Roma sull'acquisto a titolo definitivo del giocatore: "L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Complimenti, Donyell!".

 

 

Malen resta alla Roma, l'annuncio è esilarante

Malen ha annunciato la permanenza alla Roma con un video incredibile. Si vede l'olandese che gira per i vicoli di Roma con un tradizionale Ape Car e si ferma davanti a un'osteria romana. Parcheggia, si mette a sedere e viene servito subito con un caffè. Alle sue spalle un signore che legge il giornale, poi si interrompe e chiede all'attaccante: "Sei Bobby?". Malen risponde affermativo e poi gli viene chiesto "Resterai a Roma?". Poi la risposta fatidica: "Sì, Bobby resterà a Roma", con un italiano perfetto. Poi il primo piano sulla sua faccia sorridente e in sottofondo "Roma, Roma, Roma" di Antonello Venditti.

 

 

I numeri straordinari di Malen

Impossibile non rimarcare il ruolo centrale di Malen nel ritorno in Champions League della Roma. Ha spostato tutti gli equilibri con il suo arrivo a gennaio in prestito dall'Aston Villa. In Premier League non ha trovato lo spazio e uno schema di gioco che lo valorizzasse. Arriva nella Capitale e Gasperini lo mette subito al centro del suo attacco, sia per necessità che per caratteristiche. La fiducia viene ripagata alla grande: subito in gol all'esordio contro il Torino, chiude la stagione con 15 gol e tre assist in 20 presenze tra campionato ed Europa League. Un rendimento straordinario, con la ciliegina sulla torta messa a Verona nell'ultima giornata di campionato decisiva per la conquista del terzo posto finale. Il riscatto era inevitabile, ora può viversi il ritorno in Champions dei giallorossi da assoluto protagonista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Friedkin-Gasperini, il retroscenaGasperini fiero della sua Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS