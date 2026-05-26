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Hermoso, ufficiale il rinnovo con la Roma fino al 2027© LAPRESSE

Hermoso, ufficiale il rinnovo con la Roma fino al 2027

Il difensore spagnolo ha firmato un nuovo accordo con il club giallorosso
1 min
TagsRomaHermosorinnovo
Roma

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Dopo l'ufficialità del riscatto di Malen la Roma, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di un altro pilastro della squadra di Gasperini. Mario Hermoso ha firmato un nuovo accordo con il club con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Roma, ufficiale il rinnovo di Hermoso

Il comunicato della Roma: "L’AS Roma comunica di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027.
Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol.

Congratulazioni, Mario!".

 

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