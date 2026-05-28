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giovedì 28 maggio 2026
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Lorenzo e Veronica Pellegrini in esclusiva: “Roma, la nostra casa e il nostro amore” 

Lorenzo e Veronica Pellegrini in esclusiva: “Roma, la nostra casa e il nostro amore” 

Noi ospiti del capitano: una chiacchierata di coppia e tante cose da precisare
Chiara Zucchelli
1 min
TagsRomaPellegrini
Roma

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Tutte le notizie sulla squadra

Se nasci e cresci a Cinecittà e studi alla scuola Federico Fellini forse un po’ di cinema nella tua vita ci sta. Lorenzo Pellegrini, però, non è attore, non sa recitare. Non finge. E un po’ l’ha pagata. E, come lui, sua moglie Veronica Martinelli. In casa non c’è posto per le masch

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