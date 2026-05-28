Pellegrini, la sua famiglia e l'iniziativa con Save The Children

Quando Veronica Martinelli e sua suocera Monica hanno creato Tecò non hanno pensato solo a un brand di abbigliamento, ma hanno immaginato qualcosa di molto più ampio. In questo contesto, per festeggiare il primo anniversario, è stata realizzata una t-shirt celebrativa in partnership commerciale con Save the Children. L’intero ricavato sarà destinato all’associazione che utilizzerà i fondi per sostenere i Punti Luce, spazi dove bambini e bambine possono crescere, imparare, giocare e costruire nuove possibilità. Anche Lorenzo ha deciso di supportare questa partnership. Pellegrini ha visitato il Punto Luce di Torre Maura e, come la sua famiglia, è rimasto colpito da questi spazi educativi che si trovano nelle aree più svantaggiate d’Italia. Lì bambini, bambine e adolescenti possono accedere gratuitamente a opportunità concrete di crescita, dallo sport ai laboratori artistici e musicali, fino al supporto allo studio. Un gesto semplice può