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giovedì 28 maggio 2026
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Pellegrini, la sua famiglia e l'iniziativa con Save The Children

Pellegrini, la sua famiglia e l'iniziativa con Save The Children

Il brand di sua moglie Veronica e sua madre, Tecò, ha stretto un importante accordo dopo la visita ai Punti Luce: tutti i dettagli
1 min
Roma

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Quando Veronica Martinelli e sua suocera Monica hanno creato Tecò non hanno pensato solo a un brand di abbigliamento, ma hanno immaginato qualcosa di molto più ampio. In questo contesto, per festeggiare il primo anniversario, è stata realizzata una t-shirt celebrativa in partnership commerciale con Save the Children. L’intero ricavato sarà destinato all’associazione che utilizzerà i fondi per sostenere i Punti Luce, spazi dove bambini e bambine possono crescere, imparare, giocare e costruire nuove possibilità. Anche Lorenzo ha deciso di supportare questa partnership. Pellegrini ha visitato il Punto Luce di Torre Maura e, come la sua famiglia, è rimasto colpito da questi spazi educativi che si trovano nelle aree più svantaggiate d’Italia. Lì bambini, bambine e adolescenti possono accedere gratuitamente a opportunità concrete di crescita, dallo sport ai laboratori artistici e musicali, fino al supporto allo studio. Un gesto semplice può

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