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martedì 2 giugno 2026
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È il tempo dei sogni© LAPRESSE

È il tempo dei sogni

Il racconto di un'inizio d'estate a tinte giallorosse: il commento di Mimmo Ferretti
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

È passata una settimana abbondante dall’iconico “bacio d’addio” di El Shaarawy alla Roma (cit Edoardo Testoni, Dazn) ma il brivido del ritorno in Champions League non smette di agitare la pelle e il cuore del tifoso della Lupa. Anzi, proprio in virtù del terzo posto in classifica non si smette di fantasticare. Ipotizzare. Desiderare, sempre in grandissimo stile. Perché, si dic

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