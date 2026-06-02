È il tempo dei sogni

È passata una settimana abbondante dall’iconico “bacio d’addio” di El Shaarawy alla Roma (cit Edoardo Testoni, Dazn) ma il brivido del ritorno in Champions League non smette di agitare la pelle e il cuore del tifoso della Lupa. Anzi, proprio in virtù del terzo posto in classifica non si smette di fantasticare. Ipotizzare. Desiderare, sempre in grandissimo stile. Perché, si dic